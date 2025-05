Este monitor portátil de 15,6 pulgadas tiene un gran descuento y nunca antes había estado tan barato en Amazon

Uno de los monitores portátiles más vendidos en Amazon vuelve a tener un descuentazo y su precio no te dejará indiferente. Estamos hablando del ARZOPA A1, un monitor que destaca por ser fino, ligero y asequible. Además, es compatible con PC, Mac, Steam Deck, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y cualquier otro dispositivo que se pueda conectar vía HDMI o USB tipo C.

Vayamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio. El monitor portátil ARZOPA A1 tiene un PVPR de 189,99 euros, pero actualmente está disponible por 94,99 euros en la web de ARZOPA. Ahora bien, es posible conseguirlo más barato. Sin ir más lejos, en Amazon cuesta 85,49 euros (76,62 euros en AliExpress). Por lo tanto, es un buen momento para comprarlo. En cuanto a las reseñas, son mayormente positivas (más de 2.400 valoraciones), de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Compra el monitor portátil ARZOPA A1 en Amazon por 85,49 euros

Al estar hablando de un monitor uno de los aspectos más importantes es la calidad de imagen, y aquí el ARZOPA A1 no decepciona. Tiene un panel IPS de 15,6 pulgas con resolución Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) que ofrece una gran nitidez y colores muy naturales, sin nada de saturación. A su vez, cuenta con una relación de contraste 1.200:1. A esto hay que añadir dos altavoces de 1 vatios, así que no hace falta conectar unos externos.

En cuanto a conectividad, encontramos dos puertos USB tipo C y un mini HDMI. Por los cables no te preocupes, en la caja viene un cable USB tipo C a USB tipo C, un mini HDMI a HDMI y un USB tipo C a USB tipo A. Así pues, no los tendrás que comprar por separado. Y, para que lo tengas todo bajo control en todo momento, también incorpora un botón para acceder al menú de configuración, dos botones para ajustar el volumen y un botón de encendido/apagado.

Volviendo al tema de la compatibilidad, al funcionar en una amplia variedad de dispositivos hace que sea un monitor muy interesante, sobre todo ahora que está mucho más barato del precio de venta recomendado. Da igual si eres usuario de PC, Mac o consola, podrás usarlo sin sin ningún problema. Es más, también puedes conectarlo a una Raspberry Pi, así podrás jugar a tus juegos retro favoritos en cualquier lugar.

En definitiva, ahora que el monitor portátil ARZOPA A1 está disponible por menos de 87 euros no puedes dejarlo escapar. Pocos monitores ofrecen tanto por tan poco. Si tenemos en cuenta sus características y las opciones de lo usuarios, es una apuesta segura.

