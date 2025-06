Este portátil con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA RTX está rebajado 459 euros y nunca antes había estado tan barato

Si buscas un portátil gaming que sea muy barato y que también puedas usar para trabajar, entonces puede que te interese el HP Victus 15-fa2002ns. Este equipo tiene un 46 % de descuento en Amazon y su precio te dejará sin palabras. De hecho, podríamos decir que ahora mismo no tiene competencia por menos de 550 euros. Solo hay un inconveniente, no incluye Windows 11. Por lo tanto, si decides comprarlo, tendrás que instalar por tu cuenta el sistema operativo de Microsoft.

Ahora puedes comprar el HP Victus 15-fa2002ns en Amazon por tan solo 539,99 euros. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 999 euros, te ahorras 459,01 euros. Estamos hablando del mínimo histórico, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar pasar. Te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, no sabemos hasta cuándo estará tan barato.

Hazte con el HP Victus 15-fa2002ns al mejor precio en Amazon

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo HP

Aunque no es un portátil de última generación, este equipo de HP sigue mereciendo la pena, sobre todo si no eres un jugador muy exigente. Al llevar un procesador Intel Core i5-13420H, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 y 16 GB de RAM puede mover casi cualquier videojuego, aunque en los más exigentes tendrás que bajar la calidad gráfica y usar alguna tecnología de escalado como DLSS o FSR. Para juegos competitivos tipo Fortnite, League of Legends o Counter-Strike 2, este equipo tiene potencia de sobra. Por otro lado, cabe mencionar que, para instalar instalar programas y juegos lleva un SSD de 512 GB.

Al llevar un procesador de alto rendimiento y una tarjeta gráfica dedicada también lo puedes usar para tareas que sean muy demandantes a nivel de CPU/GPU. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la GPU es de gama de entrada, así que no esperes que sea un equipo extremadamente rápido a la hora de exportar vídeo en 4K. A fin de cuentas, estamos hablando de un equipo que cuesta menos de 550 euros. A nivel de pantalla tiene un panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz. Esto último garantiza una gran fluidez.

En cuanto a conectividad, tampoco decepciona. Este portátil gaming incorpora x1 toma de audio combinada (auriculares/micrófono), x2 USB tipo A (5 Gbps), x1 USB tipo C, x1 Ethernet, x1 HDMI, x1 lector para tarjetas, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi. En este sentido no está nada mal e incluso es más completo que otros equipos de su categoría.

Aprovecha que el HP Victus 15-fa2002ns tiene un descuentazo en Amazon y llévatelo por tan solo 539,99 euros, no te decepcionará. Ahora mismo no tiene competencia. El único inconveniente es que viene sin sistema operativo, pero esto es lo de menos. Instalar Windows 11 es fácil y rápido.

