No hay dudas: esta es la mejor smart TV 4K con pantalla de 55 pulgadas que encontrarás por menos de 300 euros

Si hace poco te has convertido en nuevo propietario o simplemente estás en la búsqueda de una nueva televisión para renovar ese viejo modelo que sigues utilizando en tu casa o segunda residencia, no tengo dudas de que una de las mejores opciones que puedes encontrar actualmente es esta TCL 55V6B, y ya no solo por el descuento del 25% que tiene. Pero vamos por partes, porque vale la pena contarte por qué destaca tanto.

Esta televisión de la marca TCL está arrasando en ventas. A lo largo de este último mes se han vendido más de 1.000 unidades en Amazon, y no me extraña, ya que es donde la podemos encontrar con un descuento de unos 100 euros por tan solo 299,99 euros, demostrándonos que no hace falta hacer un gran desembolso para tener una smart TV actual, con gran pantalla y 4K en el salón de nuestra casa.

Compra la televisión inteligente TCL 55V6B por menos de 300 euros

La TCL 55V6B es una televisión inteligente bastante actual que encaja a la perfección en todo tipo de hogares. Su diseño ultrafino le da un aspecto moderno y elegante, además de que apenas tiene bordes para disfrutar una experiencia de visualización más inmersiva. Se sostiene con dos patas laterales, aunque también podemos utilizar un soporte VESA para instalarla directamente en la pared.

Este modelo en cuestión se caracteriza por contar con una pantalla de 55 pulgadas, la cual nos ofrece una resolución UHD 4K (3.840 x 2.160 píxeles), una retroiluminación Direct LED y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz, garantizándonos así unas imágenes muy nítidas. Pero eso no es todo, pues también es compatible con HDR10 y HLG para apreciar unos colores más vivos y un mejor contraste en cada escena.

Y si nos centramos en el apartado de sonido, integra dos altavoces de rango completo que en su conjunto alcanzan una potencia RMS de 20 W. El resultado es un audio muy equilibrado, y a su vez soporta una tecnología Dolby Audio que consigue aportar un efecto envolvente bastante bien logrado. Es cierto que no es su punto más fuerte y una barra de sonido puede venir bien, pero cumple.

Por otro lado, esta TCL 55V6B funciona bajo un sistema operativo Google TV que si por algo destaca es por su rapidez e intuitiva interfaz. Moverse por el menú es muy sencillo, y nos da la posibilidad tanto de descargar todas las apps de streaming más populares como de controlarla mediante comandos de voz con Google Assistant, entre otras muchas más cosas.

A todo esto se le suma que viene con Chromecast integrado, lo que nos permite enviar contenido desde nuestro móvil o portátil a la pantalla del televisor. Y para rematar, incluye un modo Game Master 2.0 que optimiza la experiencia de juego reduciendo la latencia y un total de tres puertos HDMI 2.1 para sacarle el máximo partido a las consolas de nueva generación.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.