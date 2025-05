El precio de este portátil para productividad con 1 TB de SSD y 16 GB de RAM vuelve a igualar su mínimo histórico

A Amazon no le ha temblado el pulso a la hora de volver a tirar el precio del HP 15-fd0194ns, un portátil que ha sido diseñado para las tareas del día a día. Da igual si sueles editar documentos usando Microsoft Office u otra suite ofimática, navegas por Internet, ves películas/series o juegas en la nube, todo esto y mucho más lo podrás hacer en este equipo que tiene un precio muy atractivo.

Si quieres cambiar de portátil sin gastar mucho dinero, entonces no puedes dejar pasar esta oferta. El HP 15-fd0194ns tiene un precio de venta recomendado de 729 euros, pero actualmente está disponible por 579,99 euros en Amazon. Cabe mencionar que pocas veces ha estado tan barato. ¿No sabes si comprarlo? Echa un vistazo a las reseñas de los usuarios y verás que merece la pena, de ahí que tenga una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.

Hazte con el HP 15-fd0194ns al mejor precio en Amazon

Este portátil es un dispositivo de confianza para tu día a día HP

Al contrario que otros portátiles, este viene con Windows 11 preinstalado. Por lo tanto, no lo tendrás que instalar por tu cuenta y tampoco comprar la licencia OEM por separado. En cuando a características, tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, un procesador Intel Core i5-1334U de 10 núcleos, 16 GB de RAM, 1 TB de SSD y una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe. Con estos datos, no hace falta decir que mueve el sistema operativo y los programas de forma rápida y fluida.

Aunque es un portátil enfocado en la productividad, no está pensado para edición de vídeo. Hay que tener en cuenta que lleva un procesador de bajo consumo y no tiene una tarjeta gráfica dedicada. Es más para ofimática, estudiar y otras tareas que no sean muy exigentes a nivel de CPU y GPU. Esto mismo se puede aplicar a los videojuegos. Si te gusta jugar, podrás hacerlo, pero tendrá que ser a través de Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW u otro servicio de juego en la nube. De forma local solo puede mover juegos retro y títulos que tengan bajos requisitos.

Hemos dejado para el final todo lo relacionado con la conectividad. Este equipo tiene x2 puertos USB tipo A, x1 USB tipo C, x1 HDMI, x1 toma combinada para auriculares y micrófono, Bluetooth y Wi-Fi. Si necesitas más puertos tendrás que conectar un hub USB.

En definitiva, por menos de 600 euros puedes tener un portátil que ofrece un buen rendimiento y mucho espacio de almacenamiento. Si quieres ir a lo seguro y no jugártela con cualquier otro equipo, aprovecha esta oferta de Amazon y hazte con el HP 15-fd0194ns, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.