Sennheiser lo hace todo bien con estos auriculares: sonido premium, cancelación de otro planeta y batería eterna

Creo que cada vez pasamos más tiempo con nuestros auriculares puestos y me resulta curioso, porque tanto los utilizamos para escuchar lo que queremos escuchar, como para dejar de escuchar lo que no queremos escuchar. Y es que la cancelación de ruido y las tecnologías actuales hacen que los auriculares de gama alta que están hoy de oferta, no tengan absolutamente nada que ver con los que utilizábamos hace 10 o 15 años.

Actualmente, estos auriculares ya están a muy buen precio en AliExpress, pero lo podemos mejorar. Tan solo tendremos que utilizar el cupón ESSS15 en el momento de hacer nuestra compra, que aplicará un descuento adicional para dejarlos en 170,04 euros. Para que lo veas, así se deberían quedar en la cesta una vez que hayas aplicado el código:

Cupón descuento Sennheiser MOMENTUM 4 AliExpress

Es un precio buenísimo si tenemos en cuenta que, según la propia web de Sennheiser, este modelo tiene un precio oficial de 369,90 euros. Así que hablamos de ahorrarnos 200 euros, que se dice pronto, en unos auriculares de gama alta que además tienen envío y devolución gratis para que hagas tu compra con la máxima tranquilidad.

Sennheiser MOMENTUM 4: una calidad de sonido que sigue marcando la diferencia

Últimamente Sennheiser ha refinado sus diseños en busca de una estética más minimalista y moderna, algo más pulida. De ahí que estos MOMENTUM 4 resulten suaves al tacto, que tengan una diadema acolchada algo más plana y unas almohadillas de espuma viscoelástica que se encargarán de envolver la oreja pero sin ejercer una presión excesiva. Lo que sí se conserva es una construcción sólida y ligera, hecha para durar. Y me parece interesante que vengan con el estuche incluido para facilitar tanto su transporte como su guardado.

En cuanto a la calidad de sonido, no hay sorpresas. Sennheiser lleva décadas afinando sus drivers para crear la firma sonora reconocible que tiene hoy. Esto significa que con estos auriculares vamos a disfrutar de un sonido limpio y equilibrado en el que podremos diferenciar cada matiz. Los graves estarán muy presentes pero sin exagerar, los medios resultarán cálidos y definidos, y los agudos se alejarán de la estridencia. Todo esto los Sennheiser MOMENTUM 4 lo consiguen a través de unos drivers dinámicos de 42 mm y a través de un ecualizador personalizable que podrás ajustar utilizando la app Sennheiser Smart Control, que está disponible para Android y para iOS.

La cancelación de ruido de estos auriculares se merece su propio párrafo. Se trata de una cancelación activa que se ajusta según el entorno gracias a los múltiples micrófonos que tiene integrados, que serán los encargados de captar el ruido ambiental y anularlo. Gracias a esta tecnología podrás escuchar solo lo que te interese y prescindir del ruido externo, como el del tráfico, el transporte público o las conversaciones de la oficina. Pero no te preocupes cuando quieras escucharlas, porque será tan fácil como activar el modo transparencia que te permitirá estar atento a todo.

Evidentemente, a la hora de elegir unos auriculares inalámbricos es muy importante tener en cuenta la batería que ofrecen. En el caso de los Sennheiser MOMENTUM 4 hablamos de hasta 60 horas de autonomía, que deberían ser suficientes para utilizarlos durante más de una semana entera. Y, cuando te sorprendan sin batería, no te preocupes, porque podrás echar mano de su carga rápida que, tras solo 10 minutos de carga, te dará 6 horas de reproducción. Como ves, todo son ventajas en unos auriculares que no pensaba encontrar tan baratos.

