Los AirPods Pro 2 están de oferta: mejor cancelación, más batería y una experiencia de sonido que se adapta a ti

No todos los productos necesitan cambiar por fuera cuando lo importante ha cambiado por dentro. Este es uno de esos casos porque, a nivel visual, mantienen esa silueta reconocible, minimalista y funcional que Apple ha convertido en una especie de seña de identidad visual. Pero dentro, todo ha sido renovado.

Y es que los AirPods Pro 2 vienen ahora con un nuevo estuche de carga que tiene puerto USB-C, alineándose por fin con el estándar actual y mejorando así su comodidad de uso. También tienen un altavoz integrado que emite sonidos para ayudarte a localizarlos a través de la app y que no vuelvas a entrar en pánico si crees que has perdido tus auriculares. Auriculares que, por cierto, ahora están de oferta en Amazon, donde se quedan a 219 euros. Y no olvides que este modelo tiene un precio oficial de 279 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de Apple, y que no suele rebajarse.

Los AirPods Pro 2 entienden exactamente lo que necesitas

No es ningún secreto que la verdadera revolución de estos auriculares de Apple está en el nuevo chip H2 que incorporan y que es el responsable de que todo funcione con especial fluidez, desde la conexión instantánea hasta la mejora notable en la calidad de audio y en la cancelación de ruido. Se trata de un chip que, además de ser más eficiente, también procesa más datos, lo hace más rápido y de una forma más inteligente. Con esto conseguimos unos auriculares que se adaptan al entorno y al tipo de contenido que estás escuchando.

Y es que, si la cancelación de ruido ya era buena en la generación anterior, en esta va un paso más allá. El sistema ha mejorado hasta ser capaz de detectar con más precisión los sonidos exteriores y generar una cancelación más limpia y profunda, más que suficiente para que los sonidos del tráfico, el transporte público o las conversaciones ajenas en una oficina pasen desapercibidas. Además, cuentan con el modo transparencia adaptativa que filtra aquellos sonidos que deberías poder escuchar y que se adapta automáticamente al entorno. Con este modo activado podrás escuchar lo que quieras sin sentirte desconectado del resto pero sin saturarte con el ruido de fondo.

Antes te decía que la calidad de sonido también ha subido de nivel, y es que los nuevos controladores y la gestión inteligente del audio que llevan a cabo estos AirPods Pro 2 permiten obtener unos agudos más limpios, unos graves más definidos y, en definitiva, un equilibrio que se mantendrá incluso a volúmenes altos. Con estos auriculares de Apple todo sonará más limpio y claro, dando lugar a una sensación más envolvente.

Este modelo también cuenta con controles táctiles en el propio auricular para que no tengas que recurrir a tu móvil para ajustar el volumen, cambiar de canción o responder llamadas. Además, ofrecen hasta 6 horas de escucha ininterrumpida con una sola carga y, si aprovechas al máximo la energía de su estuche, hablamos de 30 horas totales para que los puedas utilizar durante días sin necesidad de cargarlos. Como apuntaba al principio, es un modelo que mejora todo lo que ya funcionaba y añade pequeños detalles que son los que pueden marcar la diferencia al ofrecer una experiencia todavía mejor.

