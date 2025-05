Xiaomi tiene la mejor smart TV 4K barata para tu hogar o segunda vivienda con panel QLED y una oferta de locos

¿Estás pensando en cambiar de televisión y no quieres gastar más de 300 euros? Perfecto, he encontrado el chollo perfecto para ti. Hablo de esta nueva Xiaomi TV F Pro 43 2026, una smart TV a la que no le falta de nada para disfrutar de series, películas o tus programas favoritos tanto en tu hogar como segunda residencia. Así que aprovecha la oferta de lanzamiento que tiene en estos momentos, porque pronto subirá de precio.

El precio de venta recomendado de esta nueva televisión de Xiaomi es de unos 379 euros, aunque por su lanzamiento ahora puedes conseguirla mucho más barata. Esto se debe a que tiene un descuento total de 80 euros que la deja en solo unos 299 euros en Amazon, al igual que en la tienda oficial de la marca.

Compra la televisión de nueva gama Xiaomi TV F Pro 43 2026 al mejor precio

No hay dudas de que esta Xiaomi TV F Pro 43 2026 es una de las televisiones económicas de nueva gama más interesantes que hemos visto hasta el momento. Su tamaño la hace perfecta para dormitorios, salones con muebles que tengan el espacio justo o incluso para usar en esa segunda vivienda a la que sueles acudir en verano. A esto debemos sumarle un diseño muy elegante, pues tiene un acabado metálico con diseño de bisel ultrafino y una base ajustable en dos posiciones para adaptarla según el espacio.

Pero lo que marca la diferencia, y más teniendo en cuenta lo que cuesta, es que monta una pantalla QLED de 43 pulgadas que nos brinda unos colores muy vivos, además de una resolución 4K UHD y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz. A esto debemos añadirle que utiliza una tecnología MEMC que se encarga proporcionarnos una experiencia de visualización más fluida. Sin pasar por alto su Modo Filmaker y su compatibilidad conHDR10+.

En el apartado de audio, incluye dos altavoces que juntos llegan a alcanzar una potencia máxima de 20 W. Aunque se queda algo lejos de la experiencia que nos ofrecen algunos equipos de sonido externos, nos garantiza un sonido nítido y, al mismo tiempo, soporta unas tecnologías de audio envolvente Dolby Audio y DTS:X.

En cuanto al sistema operativo, Xiaomi deja la experiencia de Google TV a un lado para apostar por Fire TV, una elección muy acertada para este modelo por su interfaz rápida e intuitiva con acceso directo a las principales plataformas de streaming. También incorpora Alexa como asistente de voz para controlar la televisión de una manera más inteligente y se puede compartir contenido directamente en la pantalla con cualquier dispositivo de Apple, ya que es compatible con AirPlay.

