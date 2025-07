Nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 FE: así es el primer plegable barato "tipo concha" del gigante surcoreano

Durante el Galaxy Unpacked de 2025 que se está celebrando en Nueva York, Samsung ha lanzado dos nuevos terminales plegables "tipo concha", ya que además del Samsung Galaxy Z Flip7, la marca coreana también ha presentado en sociedad el esperado Samsung Galaxy Z Flip7 FE, un smartphone plegable compacto que llega para democratizar la serie Galaxy Z y que apuesta por unas prestaciones bastante equilibradas y no demasiado recortadas respecto a su hermano mayor.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE: toda la información

Sin llegar a ser tan delgado como el Samsung Galaxy Z Flip7, la primera versión "Fan Edition" del plegable compacto de Samsung cuenta con unas dimensiones y un peso bastante contenidos, ya que tiene un grosor de 14,9 milímetros cuando está plegado y un peso de 187 gramos, el mismo que tenía el modelo de la generación anterior, el Samsung Galaxy Z Flip6.

Además, el nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 FE es tan resistente como el modelo estándar, ya que también dispone de un marco de Armor Aluminium que lo hace resistente ante golpes y arañazos, de un cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 que protege tanto el frontal como la parte trasera del dispositivo y de la certificación IP48, gracias a la cual vas a podersumergirlo hasta 1,5 metros de profundidad durante un tiempo máximo de 30 minutos sin que sufra daños.

A la izquierda el Samsung Galaxy Z Flip7 y a al derecha el Samsung Galaxy Z Flip7 FE Christian Collado Difoosion

Asimismo, el Samsung Galaxy Z Flip7 FE hereda las pantallas del Galaxy Z Flip6, ya que está equipado con un panel interior Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ de 2.640 x 1.080 píxeles y una tasa de refresco variable de hasta 120 hercios y con un panel externo Super AMOLED de 3,4 pulgadas con una resolución de 720 x 748 píxeles y una tasa de refresco de 60 hercios.

Bajo el capó del Galaxy Z Flip7 FE encontramos el Exynos 2400, un procesador de ocho núcleos fabricado en cuatro nanómetros que ya vimos en los Samsung Galaxy S24 y S24+ del año pasado. Este potente chipset viene acompañado de una memoria RAM de 8 GB, frente a los 12 GB del Galaxy Z Flip7, y de dos versiones de almacenamiento de 128 GB y 256 GB.

A nivel de autonomía, el nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 FE monta una batería de 4.000 mAh con carga “rápida” de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica reversible.

En cuanto al sistema fotográfico del Galaxy Z Flip7 FE, el primer plegable asequible de la firma coreana apuesta por una configuración idéntica a la del Galaxy Z Flip7 con un doble módulo de cámaras traseras donde el gran protagonista es un sensor principal gran angular de 50 megapíxeles con una apertura focal f/1.8, autoenfoque y OIS (estabilización óptica de imagen).

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 FE en sus dos colores disponibles Silvia Fernández Difoosion

Esta cámara se complementa con un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y un ángulo de visión de 123º y con una cámara para selfis de 10 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y un ángulo de visión de 85 grados.

Respecto al resto de prestaciones del Samsung Galaxy Z Flip7 FE hay que destacar que cuenta con un lector de huellas integrado en el botón de encendido, con una amplia conectividad con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 y NFC y con la nueva protección cifrada mejorada de Samsung Knox que garantiza que cada aplicación solo pueda acceder a su propia información confidencial y a nada más.

Finalmente, en lo tocante al software, el Galaxy Z Flip7 FE llega con One UI 8.0 corriendo bajo Android 16, una capa de personalización repleta de novedades interesantes como "Now Brief", una función que te muestra actualizaciones útiles, como el tiempo, la agenda diaria o las alertas de desplazamientos en la pantalla externa con un diseño optimizado para el formato compacto de este plegable y que incluye también la integración con Gemini y una gran cantidad de funciones de IA disponibles en las apps del sistema gracias a Galaxy AI.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE: disponibilidad y precios

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 FE ya se puede reservar desde hoy mismo a través de la tienda online de la marca en dos acabados: negro y blanco y en otras tantas configuraciones de memoria de 8+128 GB y 8+256 GB y saldrá a la venta oficialmente el próximo 25 de julio.

Los precios oficiales de salida al mercado del primer plegable barato de Samsung son los siguientes:

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/128 GB: 999 euros

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8/256 GB: 1.059 euros

Además, igual que sucede con el Galaxy Z Flip7, si compras el Samsung Galaxy Z Flip7 FE conseguirás 6 meses gratis de Google AI Pro, el plan de suscripción con IA más avanzado del gigante americano, el cual incluye 2 TB de almacenamiento en la nube.