Tu nuevo trabajo es hacerle fotos a tu comida: Uber Eats te pagará por subir imágenes de los platos que pidas (y usará IA para retocarlas)

¿Te gusta fotografiar tu comida antes de hincarle el diente? Ahora podrías sacarle algo más que ‘likes’ a tu afición. Uber Eats ha lanzado una iniciativa que recompensa a los usuarios por subir imágenes de los platos que piden a domicilio. Las mejores fotos aparecerán en los menús de la app y, además, sus fotógrafos podrán recibir una pequeña compensación económica.

Esta nueva mecánica pretende llenar la plataforma de imágenes reales pero también anunciar los platos. Para ello, Uber Eats optimizará las fotos con inteligencia artificial, ya que les dará más brillo, mejor encuadre y hasta re-plating digital si resulta necesario.

Así Uber Eats te compensará por tus fotos

Según detalla The Verge, si haces un pedido y el plato que has recibido no tiene imagen en la app, podrás subir una foto desde la sección de valoraciones. Si tu imagen resulta seleccionada por Uber, no solo ilustrará el menú del restaurante en Uber Eats, sino que también podrás recibir créditos que podrás canjear en futuros pedidos. De momento, esta opción se encuentra disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y México, pero no se descarta su expansión, por lo que podría llegar a España.

La app te indicará la recompensa de cada foto Uber

No todas las fotos seleccionadas se publicarán tal cual han sido realizadas. Uber Eats ha implementado herramientas de IA generativa que modificarán automáticamente las fotos para corregir la iluminación, el enfoque o incluso añadir vajilla y fondos atractivos.

El antes y después de varios platos modificados por IA Uber

Otras novedades basadas en IA

Además de incentivar que los usuarios suban fotos de sus platos, Uber Eats usará la IA para generar descripciones automáticas de menús. A partir del nombre del plato y algunos ingredientes clave, la inteligencia artificial redacta textos que buscan ser más atractivos, informativos y apetecibles para el cliente.

También se ha incorporado un sistema de resumen de reseñas mediante IA. Los usuarios podrán ver extractos generados automáticamente que destacan los puntos más repetidos entre las valoraciones. Esto les permitirá saber rápidamente si un plato es muy picante, quema demasiado o viene en poca cantidad, entre otras posibilidades.

Por último, pero no menos importante, Uber Eats ha activado un chat en tiempo real entre cliente y restaurante, disponible justo después de hacer un pedido. Esta herramienta facilita la comunicación directa para resolver dudas, informar de ingredientes no disponibles o confirmar peticiones especiales, como alergias o sustituciones.