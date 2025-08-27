Prepárate para el próximo Apple Event: descarga los fondos de pantalla con los colores de la invitación

Apple confirmó ayer la fecha de presentación de la serie iPhone 17. Tras muchos rumores, la compañía envió las invitaciones de prensa y para creadores de contenido, emplazando a los asistentes y a todos los fans a descubrir las novedades en las que han estado trabajando el próximo martes, 9 de septiembre.

Como es habitual, y dejando a un lado las especulaciones, las invitaciones que lanza Apple suelen incluir el logotipo de la compañía con diferentes colores, que posteriormente se transforman en fondos de pantalla. Si quieres que tus dispositivos se vistan para la ocasión, a continuación podrás descargar los wallpapers para tu iPhone, iPad y Mac.

Descarga aquí los fondos de pantalla del próximo Apple Event

Apple ha enviado las invitaciones para su próximo evento especial, que se celebrará el 9 de septiembre de 2025 en el Steve Jobs Theater del Apple Park. La imagen muestra el icónico logotipo de la compañía iluminado con un degradado en tonos azul y naranja que simulan un efecto incandescente y que podría hacer referencia a los nuevos colores de los iPhone 17 Pro.

El eslogan elegido es “Awe dropping”, un juego de palabras con “jaw dropping” que sugiere que la presentación dejará boquiabiertos a los asistentes. Como es habitual, este diseño podría convertirse en los fondos de pantalla oficiales para iPhone, iPad y Mac, anticipando así la llegada de la nueva generación de dispositivos.

Hay muchas versiones, pero creo que las que ha hecho la cuenta de X, Basic Apple Guy, son las mejores. El creador de contenido ha compartido las versiones para iPhone, iPad y Mac, que ya se pueden descargar desde su página web. De este modo, la espera para el Apple Event se hará un poco más amena. Otra opción es crear un evento en Apple Invitaciones, la app más reciente de la compañía.

Recordemos que es muy posible que el próximo 9 de septiembre veamos los nuevos iPhone 17 y iPhone 17 Pro, así como los Apple Watch Series 11 y Apple Watch Ultra 3. También cabe la posibilidad de que se presenten los AirPods Pro 3, que llegarían con novedades como un nuevo diseño, sonido mejorado, funciones de salud avanzadas y un renovado chip.