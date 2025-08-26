Así podrían ser las nuevas fundas 'Liquid Silicone' para los iPhone 17 y iPhone 17 Pro

Todo apunta a que Apple lanzará nuevas fundas TechWoven el mes que viene, que serían las sustitutas de las fundas FineWoven que se lanzaron hace dos años y retiraron por su malos resultados el año pasado. Dichas fundas estarían hechas de un nuevo material rugoso, parecido al de la malla de los HomePod con la novedad de unos pequeños agujeros en la parte inferior con el objetivo de poner una correa.

Sin embargo, las fundas TechWoven no son las únicas que llegarán para los iPhone 17 y iPhone 17 Pro. De nuevo, el filtrador Majin Bu, ha apuntado en su blog personal que Apple también lanzará unas fundas Liquid Silicone para los iPhone 17 y iPhone 17 Pro, que serían las de silicona de siempre, pero con un toque distinto. Gracias a unas imágenes podemos ver todos los colores en los que podría llegar.

8 colores entre los que elegir

La nueva colección incluye ocho variantes con acabado mate y una textura suave al tacto: naranja intenso, naranja claro, verde hierba, celadón, púrpura niebla, azul grisáceo, azul oscuro y negro medianoche. Las fundas también cuentan con varios recortes para acoplar una correa, que podría venderse por separado.

Según el filtrador Bu, Apple habría probado inicialmente otros tonos como negro, gris roca, carambola, tanino y verde lago, aunque “parecen haber sido descartados”. Sin embargo, no descarta que algunos de estos colores puedan llegar más adelante como ediciones estacionales que Apple lanzaría en una segunda fase.

El filtrador Bu, con un historial algo irregular, compartió recientemente imágenes de las nuevas fundas TechWoven para los iPhone 17, que supuestamente llegarían para sustituir a las FineWoven con acabado textil, ya discontinuadas tras el lanzamiento del iPhone 16. Según Bu, las fundas ‘Liquid Silicone’ de Apple estarían dirigidas a un público más amplio, con un precio más asequible y una gama de colores mucho más variada.

Por ahora no está claro si estas fundas son reales. De serlo, el nombre ‘Liquid Silicone’ estaría inspirado en el nuevo diseño Liquid Glass de iOS 26. Aun así, el historial de Bu con las filtraciones de Apple es irregular, aunque recientemente acertó al adelantar que iPadOS 26 incorporaría una barra de menús al estilo Mac en los iPad. Saldremos de dudas en menos de un mes, cuando Apple presente la serie iPhone 17.