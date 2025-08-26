Es oficial: Apple anuncia la fecha en la que presentará los iPhone 17

Tras meses de rumores y especulaciones, Apple acaba de anunciar la fecha de su próximo evento especial donde, presumiblemente, se presentará la serie iPhone 17 y nuevos Apple Watch. Tal y como se había rumoreado, dicho evento tendrá lugar el próximo martes, 9 de septiembre a las diez de la mañana hora local.

Apple ha confirmado que el evento se celebrará en el Apple Park de Cupertino y, como es habitual, podrá seguirse en directo a través de su web y YouTube. Se espera que la compañía muestre sus nuevos dispositivos estrella, junto a otras sorpresas relacionadas con software como la traducción en vivo de los AirPods y servicios como Apple TV+, que recientemente ha anunciado una subida de su suscrupción.

¿Qué presentaría Apple en el evento del próximo 9 de septiembre?

En primer lugar, Apple presentaría su nueva generación de iPhone, la serie iPhone 17. Esta estaría compuesta por el modelo estándar, que apenas cambiaría más allá de un aumento en su pantalla, pasando de 6,1 a 6,3 pulgadas. Por otro lado, llegaría el iPhone 17 Air, que destacaría por su diseño ultrafino de poco más de 5 mm y su nuevo módulo de cámaras con una sola lente integrada en una barra.

También llegarían los modelos Pro, que se diferenciarían por su nuevo módulo de cámaras con tres lentes en forma de triángulo y el resto de elementos situados en la parte derecha. El módulo sería masivo, lo que obligaría a la compañía a desplazar el logotipo de la manzana mordida un poco más abajo de lo habitual. Se esperan novedades en el apartado fotográfico, así como mejoras de rendimiento gracias al nuevo chip A19 Pro y sus 12 GB de RAM.

Apple suele presentar también nuevos Apple Watch en septiembre junto a los iPhone, y este año sería el turno de los Apple Watch Series 11 y Ultra 3. En el caso del primero, destacaría por su nuevo sensor capaz de medir la presión arterial mostrando tendencias al alza o a la baja. Por su parte, el modelo Ultra de tercera generación sobresaldría por sus mejoras en conectividad.

Ahora que ya conocemos la fecha, lo único que queda es esperar dos semanas para descubrir todas las novedades en las que Apple ha estado trabajando durante el último año. El próximo 9 de septiembre también se espera la llegada de la versión RC de iOS 26 y el anuncio oficial de su fecha de lanzamiento.