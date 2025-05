El próximo móvil de Nothing perderá la seña más característica de la marca

Si hay algo que se valora y mucho en el mundo de la telefonía móvil es la innovación. Tratar de lanzar algo al mercado que sea disruptivo y que busque un camino alternativo con el que ganarse al público parece cada vez más complicado, aunque hay marcas que todavía apuestan por ello.

Es el caso del fabricante Nothing, quien, con Carl Pei a la cabeza, lanzó durante el segundo semestre de 2022 un teléfono que llegó para romper las reglas del juego a nivel de diseño. Seguro que todo el mundo recuerda el impacto que tuvo la trasera de aquel Nothing Phone (1) con sus emblemáticos LEDs del sistema Glyph que hicieron las delicias de todos los que aspiran a una ruptura de las normas de imagen prestablecidas.

Nuevos efectos lumínicos para la trasera del Phone (3)

En aquel momento Nothing demostró que su apuesta por la imagen iba en serio y que no se iba a quedar en una postura conservadora, y ahora, casi tres años después, parece tener en mente continuar con esa línea a tenor de cuanto se ha hecho público acerca de su próximo lanzamiento, el Nothing Phone (3).

Y es que según las publicaciones que el propio perfil oficial de la compañía ha realizado en la red social X se avecinan novedades para la parte trasera del que será el tercer miembro de la gama principal de Nothing, el Phone (3) que se lanzará este verano y en el que toca despedirse de los efectos luminosos efecto Glyph de la parte trasera tal como los conocemos.

Nothing hacía esa publicación en el día de ayer en la que se desvanecen los efectos led que acompañan al vídeo y para dar más eco a la misma, la primera respuesta fue la del propio Carl Pei. El fundador de Nothing, con un conciso “RIP”, confirmaba el cambio que se avecina y que afectará a los populares efectos que la trasera de los móviles Nothing 1 y 2 o de los lanzados en el pasado Mobile World Congress Phone (3a) y (3A PRO) hacían acompañar a cada notificación, según la configuración del usuario, para saber cuándo llegaba algo al teléfono teniéndolo boca abajo.

La publicación de ayer de Nothing da, de hecho, más sentido a otra que efectuó días atrás, en la que con la referencia de “Phone (3). Es un número mágico. Próximamente en julio de 2025” llegaba un vídeo corto en el que aparecía ese mismo dígito que creía y disminuía en pequeños bloques led, lo que a buen seguro puede ser una pista de por dónde van a ir los tiros de Nothing de cara al rediseño de la parte trasera de su nuevo dispositivo pero que reafirma la idea de la desaparición del efecto actual de las luces led traseras.

Levantar expectación es algo fundamental en el mundo de la tecnología actual y uno de los pilares de toda buena estrategia de marketing y Nothing quiere alimentar poco a poco esas ganas de conocer los detalles sobre su nuevo terminal en la recta final hasta su lanzamiento.