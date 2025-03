MWC 2025: Nothing presenta los Phone (3a) y Phone (3a) Pro, dos móviles idénticos excepto por la cámara.

Nothing es un fabricante británico fundado en 2020 y que lanzó su primer móvil en 2022. Desde entonces, se ha hecho un hueco gracias a su apuesta por un diseño diferencial y productos enfocados a la gama media con una muy ajustada relación calidad-precio. Ahora aprovecha el Mobile World Congress para presentar la tercera generación de sus móviles Phone, la (3a), que este año llegan en dos versiones sumando el (3a) Pro.

Los Phone (3a) y (3a) Pro mantienen el lenguaje de diseño de las generaciones anteriores, con una parte trasera transparente con 3 tiras LED del sistema Glyph, más discretas que en modelos anteriores y con 26 zonas de iluminación que alertan de diferentes tipos de notificaciones. Las cámaras se alojan en un módulo circular, aunque ofrecen una configuración diferente en el modelo Pro, que es lo que permite distinguir a dos móviles que, por lo demás, son iguales.

Nothing Phone (3a) Pro. Nothing.

Hardware para IA

Ambos comparten una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas, 1.080 x 2.392 píxeles de resolución, 120 Hz, un brillo máximo de 3.000 nits y protección Panda Glass. En su interior, un SoC Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm acompañado de 8/12 GB de memoria RAM en el (3a) y de 12 GB en el (3a) Pro, la NPU Hexagon para ejecutar tareas de IA y configuraciones de almacenamiento que van desde los 128/256 GB, de acuerdo con la cantidad de memoria RAM, del primero a los 256 GB del segundo. El modelo Pro añade también un motor de IA de Qualcomm, lo que debería añadirle cierta ventaja a la hora de ejecutar localmente los modelos de IA. La batería es de 5.000 mAh en los dos modelos, con carga rápida de 50 W.

Principales características del (3a). Nothing.

IA ejecutada localmente con Essential Space

Como no podía ser menos en 2025, Nothing también ha añadido funciones de inteligencia artificial que cuentan incluso con un botón físico dedicado en el lateral. Este botón, llamado Essential Key, da acceso a Essential Space, una especie de cajón de sastre en el que el usuario puede guardar cosas que le interesen y después usar IA para organizarlas, catalogarlas y gestionarlas. Nothing utiliza modelos de lenguaje de Google y OpenAI para buscar en este espacio mediante lenguaje natural, generar sugerencias personalizadas, resúmenes o puntos de acción. Por ejemplo, puedes ir andando por la calle y sacar una fotografía de un cartel anunciando un evento, y Essential Space lo transcribe y guarda como recordatorio. O, en una reunión, usar la IA para, que reconoce la voz de cada persona que está hablando, transcribir y sintetizar el contenido. Según Nothing, la mayoría del procesamiento se realiza en el propio dispositivo.

Nothing Phone (3a). Nothing.

Las cámaras del (3a) y (3a) Pro

Aquí es donde encontramos la principal diferencia entre ambos modelos y que sirve para justificar el salto de precio de 120 €. Ambos comparten la cámara principal OIS de 50 MP (antisacudidas en el modelo Pro), ultra gran angular de 8 MP y difieren en la tercera. En el (3a), es una cámara con teleobjetivo de 50 MP que proporciona un zoom óptico de 2 aumentos, 4 aumentos mediante el sensor y 30 digitales. En el (3a) Pro, se trata de una cámara periscópica de 50 MP y zoom óptico de 3 aumentos, 6 en el sensor fabricado por Sony y 60 digitalmente.

Principales características del (3a) Pro. Nothing.

Tampoco son iguales las cámaras delanteras, de 32 MP en el (3a) y 50 MP en el (3a) Pro, esta última con capacidad para grabar a 4K.

Precio y disponibilidad del Phone (3a) y Phone (3a) Pro

Los dos modelos pueden reservarse desde ya en la web de Nothing y serán entregados a partir del 11 de marzo. El (3a) parte de los 329 € en su configuración con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y sube a 379 € con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El (3a) Pro, disponible solo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, se pone en 459 €.