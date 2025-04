Qualcomm lanza su nuevo procesador para móviles de gama alta: Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm ha presentado el Snapdragon 8s Gen 4, su nuevo procesador para móviles de gama alta. El chip aterriza con mejoras clave en rendimiento, gráficos, eficiencia energética e inteligencia artificial. De este modo, la marca californiana rellena el hueco entre el potente Snapdragon 8 Gen 3, y las versiones más económicas, manteniendo características de alta gama pero con un enfoque más accesible.

Según se detalla en la web de Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 4 ofrece muchas de las características avanzadas de un procesador de última generación. En primer lugar, incluye una arquitectura de ocho núcleos bastante robusta, liderada por un núcleo principal Cortex-X4 que puede alcanzar hasta 3.2 GHz. Con ello podrá manejar tareas exigentes —como juegos o edición de video— sin despeinarse, mientras consume menos batería gracias a una mejor eficiencia energética.

