¿Qué es WiFi 7? Móviles certificados y por qué no debes preocuparte

Pasa con todos los sistemas de conectividad móvil, tanto con 5G (o sus sucesores) como con WiFi 7: apenas salen se nos bombardea con sus ventajas y lo que nos perdemos si no estamos conectados a este nuevo estándar. Sin pensamiento crítico de por medio y sin pensar seriamente las ventajas y las capacidades del nuevo sistema. Por lo tanto… ¿qué es Wifi 7 y por qué no debes preocuparte tanto?

La semana pasada, durante el CES, la WiFi Alliance anunció que había comenzado a certificar dispositivos WiFi 7. Hay que aclarar que no tener esta certificación no significa que un dispositivo no funcionará, solo que sus propiedades han sido confirmadas y que es compatible con otros dispositivos WiFi.

La conectividad WiFi 7, como su nombre indica, es solo útil para aquellos momentos en los que nos conectamos a una red WiFi: si estamos conectados a una antena de nuestro operador, da lo mismo si tenemos WiFi 5, 6 o 132. Por lo tanto, su uso está limitado a estas circunstancias y momentos específicos.

En la séptima evolución se han mejorado varios aspectos de conectividad. Por ejemplo, se amplía el uso de los canales y pasamos de los 11 canales que soportaba la banda de 20 megahercios (MHz) o los 45 canales de 5 GHz a los 320 MHz de ancho de canal de WiFi 7, esta cifra señala el ancho del canal y es como un río: cuanto más grande, más información permite transmitir.

A esto WiFi 7 le suma el Funcionamiento Multienlace (MLO, por sus siglas en inglés). Básicamente, esto permite combinar varias frecuencias de banda dependiendo del uso que le demos. En el hogar, cuando estamos conectados a nuestro router, este sirve de enlace a móviles, tabletas, dispositivos inteligentes del hogar, etc. El nuevo estándar evalúa las necesidades de conectividad de cada dispositivo y no solo le otorga prioridad a los más “necesitados”, también permite combinar diferentes anchos de banda en un mismo dispositivo para reducir la latencia, por ejemplo, si estamos utilizando un videojuego con realidad virtual.

Por lo tanto, es cierto que WiFi 7 ofrece numerosas mejoras, pero solo en ciertos entornos muy precisos y no nos tenemos que preocupar si nuestros dispositivos aún no están certificados para ello. De hecho, son muy pocos los que ya han sido certificados. Por ejemplo, los microchips Dimensity 9200 o el Snapdragon 8 Gen 3 ya están preparados. Al igual que los móviles Oppo Find X7 o Asus ROG Phone 8. El Samsung Galaxy S23 Ultra también estaría certificado (gracias a su adaptador de red FastConnect 7800 de Qualcomm) y se supone que el S24 (que se presenta mañana) también lo esté. Lo mismo ocurrirá con la mayoría de los dispositivos inteligentes que se presenten este año.

Lo mismo ocurre con los ordenadores portátiles que contarán con microchips certificados. Algo que sí tiene sentido, teniendo en cuenta que el 99% del tiempo los utilizamos con una red WiFi. Por lo tanto, si tienes un móvil que no está certificado aún para WiFi 7, la realidad es que, por ahora, no te pierdes de nada: no vayas corriendo a comprar el último modelo.