Por qué la salida del creador de 'Slow Horses' de la serie es una buena noticia

Basada en las novelas de Mick Herron, Slow Horses es una de las series que pueblan el catálogo de Apple TV+ que seguramente más os sorprendan si le dais una oportunidad. Además y aunque por el momento va por su cuarta temporada, con una quinta programada para estrenase este mismo septiembre, ya ha sido renovada incluso por una séptima, demostrando así la confianza que tiene Apple en ella.

Culpa de un guion donde hay cabida para el thriller, el misterio, la emotividad e incluso y por qué no, el humor, con un Gary Oldman dando en cada escena lo mejor de sí al que el resto de compañeros no le van tampoco a la zaga.

Por supuesto también tenemos que acordarnos de Will Smith, guionista y productor ejecutivo de Slow Horses desde sus inicios que sin embargo no tardará en abandonar el show, lo que tampoco tiene por qué ser algo necesariamente malo.

Las razones de su marcha

Smith ha explicado que su decisión de dejar Slow Horsestras la quinta temporada responde al deseo de no repetirse y no agotar la frescura creativa. Aunque esta quinta entrega no supone un final cerrado, sí cierra varios arcos narrativos iniciados en la primera temporada, lo que le pareció un buen momento para ceder el testigo. Como él mismo ha dicho, prefiere irse ahora, sabiendo que todavía está dando lo mejor de sí mismo a la serie, antes que estirarla más allá de lo necesario.

Lejos de ser motivo de preocupación, el relevo está bien planificado. La sexta temporada estará a cargo de Gaby Chiappe, guionista de la serie detectivesca Shetland, mientras que la séptima la asumirá Ben Vanstone, creador de Todas las criaturas grandes y pequeñas.

Por qué puede ser una buena noticia

Además de poder dedicarse a otros menesteres, Smith ya piensa en expandir el universo de Slow Horses. Ha mostrado interés en adaptarThe Secret Hours, una novela independiente de Mick Herron ambientada en el mismo mundo, que funciona como precuela y también como historia paralela, con conexiones a personajes clave como Lamb, Molly o David.

Un proyecto así, ya sea como película o miniserie, ampliaría el trasfondo del MI5 más desastroso y nos daría más horas de espionaje sucio, personajes rotos y tramas impredecibles, que es lo que ha hecho de Slow Horses una de las joyas ocultas de Apple TV+.