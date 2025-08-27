El ratón mejor valorado por todo el mundo está a punto de ser renovado: así será el Logitech MX Master 4

El universo de periféricos está a punto de recibir una importante novedad. Logitech prepara el lanzamiento del MX Master 4, la cuarta generación de su ratón estrella, considerado por muchos profesionales como el más completo del mercado. Aunque mantiene el ADN que lo ha convertido en un referente, llega con cambios pensados para mejorar la experiencia diaria.

La compañía no ha reinventado la rueda, pero sí pulido detalles clave. El diseño ergonómico característico sigue presente, con líneas continuistas y mejoras en los materiales, pero ahora se añaden funciones como retroalimentación háptica y un nuevo sistema de control que prometen llevarlo un paso más allá.

Las novedades del salto generacional

El ratón en negro y blanco WinFuture

Según destapa WinFuture, el Logitech MX Master 4 mantiene la silueta que hizo reconocible a la saga, pero suma novedades en su construcción. La superficie exterior gana una textura más resistente al uso, mientras que los botones principales apuestan por un acabado translúcido. Se trata de ajustes sutiles, pero pensados para reforzar la durabilidad y transmitir un aspecto más moderno.

La gran innovación está en la retroalimentación háptica. El ratón incorpora un motor vibratorio capaz de enviar pequeñas respuestas al usuario en momentos clave, como al alternar entre dispositivos conectados o cambiar configuraciones. Esta vibración, similar a la que encontramos en los móviles, puede personalizarse en intensidad desde la aplicación Logi Options+.

Otra novedad destacada es el llamado “Action Ring”, un anillo situado en la zona del pulgar que actúa como acceso directo a funciones o atajos configurables. La idea es que el usuario pueda ejecutar tareas con rapidez sin soltar la mano del ratón. También permite clics silenciosos, pensados para quienes trabajan en entornos compartidos, y la rueda de desplazamiento magnética.

El Action Ring es el círculo donde apoyamos el pulgar WinFuture

En cuanto al tamaño y peso, se sitúa en 150 gramos, 9 más que el modelo anterior, y sus dimensiones son de 128,2 × 88,4 × 50,8 milímetros. Hablamos de un ratón robusto, algo normal, teniendo en cuenta que está diseñado para tareas de productividad.

En la batería y el sensor no hay cambios drásticos: mantiene los 8.000 DPI ajustables en saltos de 150 DPI y una autonomía que ronda los 70 días por carga gracias a una batería de 500 mAh.

Por lo que respecta al empaquetado, no incluirá ni cable USB-C ni dongle de 2,4 GHz, apostando por la conexión Bluetooth como estándar. A cambio, los compradores de la versión Mac obtendrán un mes de suscripción gratuita a Adobe Creative Cloud.

Se lanzará el 30 de septiembre de 2025por 129,99 euros en Europa, una cifra en línea con lo habitual en esta gama. Así, el MX Master 4 se posiciona como la evolución natural de un ratón que lleva años marcando el ritmo en el segmento profesional, sin romper con lo anterior, pero añadiendo nuevas funciones que mejoran su precisión, comodidad y control.