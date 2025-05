realme planea lanzar su primer móvil con una batería de 10.000 mAh

realme está trabajando en un móvil con una batería de 10.000 mAh, una desorbitada cifra que duplica la capacidad de muchos smartphones actuales. Esta apuesta no solo promete una autonomía de varios días sin necesidad de cargar el smartphone, sino que además lo haría manteniendo un diseño delgado y manejable, gracias a tecnologías innovadoras de batería y a una organización interna completamente rediseñada.

La compañía china ha mostrado un prototipo conceptual que incorpora nuevas soluciones para equilibrar tamaño, rendimiento, carga rápida y control térmico. El objetivo de realme no es solo poner más batería, sino hacerlo sin convertir el móvil en un ladrillo, ya que existen móviles de incluso 22.000 mAh, pero son móviles rugerizados, o sea dispositivos toscos diseñados para resistir condiciones extremas.

La primera pregunta que surge es: ¿cómo se puede meter una batería tan potente en un móvil? La clave está en la tecnología utilizada, por ello realme ha recurrido a baterías de ánodo de silicio-carbono. Se trata de un tipo de composición que permite una gran densidad energética. Esto significa que la batería puede almacenar más energía ocupando menos espacio.