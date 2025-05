La saga de terror más divertida tiene una nueva entrega, así que tienes que ver las anteriores en streaming

Hay películas que no necesitan oscuridad, casas encantadas ni fantasmas reflejados en el espejo para ponerte los pelos de punta y estar paranoico. Y, seguro que si has visto alguna de las que conforman esta saga, te lo has pensado dos veces antes de subir a una montaña rusa, cruzar una autopista o entrar en una cabina de rayos UVA. El concepto es tan simple como inquietante: escapar de la muerte no sirve de nada, porque tarde o temprano te va a alcanzar... y de formas cada vez más retorcidas.

La idea nació como un guion para Expediente X, pero acabó convirtiéndose en un fenómeno de culto gracias a James Wong, su creador y primer director, que en el año 2000 dio con una fórmula irresistible. Desde entonces, la saga ha ido creciendo con distintas entregas, cada una con su propio accidente, nuevos personajes y un mismo mensaje: nadie escapa del destino. Por el camino han pasado actores como Devon Sawa, Mary Elizabeth Winstead, Ali Larter o el ya mítico Tony Todd, que se convirtió en el rostro (y la voz) de la Muerte.

Más de dos décadas demostrando que el destino siempre acaba saliéndose con la suya

La sexta y última película, dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein, entrelaza dos líneas temporales para explorar el legado maldito de una familia. En 1968, Iris Campbell (Brec Bassinger) evita una tragedia masiva durante la inauguración de un restaurante gracias a una premonición. Sin embargo, al salvar vidas que debían morir, desatauna maldición que perseguirá a su familia durante décadas. Entonces, nos trasladamos a los tiempos actuales para ver cómo una estudiante de medicina llamada Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), su nieta, comienza a sufrir pesadillas recurrentes sobre aquel evento y otras muertes que todavía no han sucedido. ¿El motivo? La Muerte quiere corregir el "error" que cometió, y para ello no solo persigue a los supervivientes originales, sino también a los descendientes, ya que no deberían existir. Entonces, Stefanie y su hermano Charlie se unen para descifrar este misterio, recurriendo al enigmático forense William Bludworth (Tony Todd), quien conoce los secretos de la Muerte.

Aunque la crítica nunca la ha tratado con especial cariño (en la exigente FilmAffinity ronda siempre el 5 pelado), ha sabido ganarse al público con su estilo reconocible, sus giros icónicos y su manera de convertir lo cotidiano en una auténtica pesadilla. Además, la última entrega ha sorprendido incluso a los más escépticos: está siendo todo un éxito en taquilla y lleva un 92% de aceptación de los críticos en la reputada web de reseñas Rotten Tomatoes, una nota que duplica -de forma literal- la de su inolvidable primera entrega. De hecho, en la propia FilmAffinity ha roto con la maldición del aprobado raspado, obteniendo un más que merecido 6,4 sobre 10.

Ya seas fan de la saga o todavía no hayas visto ninguna, antes de ir al cine a ver Lazos de sangre puedes hacer un repaso completo de las cinco películas de 'Destino final' desde la comodidad de tu sofá. Todas se encuentran disponibles en el catálogo de Netflix, y aunque la duración varía ligeramente entre sus entregas, ninguna llega a las dos horas: todas rondan los 82-100 minutos.