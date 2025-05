Mejor que 'El padrino', aunque pueda parecer imposible: la joya sobre mafiosos que te va a enamorar

Se me ocurren muy pocas películas (por no decir ninguna) que hayan retratado el mundo del crimen con tanta autenticidad como esta, un clásico de Martin Scorsese que redefinió el cine de mafias en 1990 y pasó a considerarse la mejor película de gánsteres de todos los tiempos. Junto a El Padrino, por supuesto. Basada en el libro Wiseguy de Nicholas Pileggi, la historia cobra vida gracias a un trío actoral en estado de gracia: Ray Liotta, Robert De Niro y un Joe Pesci que se llevó el Oscar gracias a su salvaje interpretación de Tommy.

Lo más impresionante de todo es que, casi cuatro décadas después, la película sigue siendo un referente absoluto. Por ejemplo, en la famosa web de reseñas Rotten Tomatoes luce un espectacular 94 y 97% de aceptación de críticos y audiencia, respectivamente, una nota que se mantiene en otras plataformas, como IMDb (8,7) y FilmAffinity (8,4). Fíjate en su icónica banda sonora que acompaña los cambios de época, su uso innovador de la voz en off y los planos secuencia, porque son una delicia. Pero lo más jugoso está en las anécdotas. ¿Sabías que Joe Pesci inventó sobre la marcha su famoso "¿Te parezco gracioso?" ¿Y que mafiosos de verdad aparecen como extras en la cinta? Aunque darían nombres falsos para cobrar, claro.

El clásico de Scorsese que sigue deslumbrando 35 años después

Prepárate para explorar el mundo de la mafia neoyorquina a través de los ojos de Henry Hill (Ray Liotta), un joven de origen humilde que desde niño se sintió fascinado por la vida, el poder y el lujo que rodea a los gánsteres de su barrio, en Brooklyn. Poco a poco, bajo la tutela de figuras influyentes como el capo Paulie Cicero (Paul Sorvino) y sus inseparables amigos Jimmy Conway (Robert De Niro) y Tommy DeVito (Joe Pesci), nuestro protagonista va aprendiendo las reglas no escritas del crimen organizado y adentrándose en la mafia Lucchese, participando en robos, extorsiones y asesinatos durante más de 30 años. Y, por supuesto, también disfruta de los privilegios y peligros que conlleva esa vida.

La trama sigue la evolución personal y profesional de Henry a lo largo de varias décadas, así como el impacto de sus decisiones en su entorno más cercano: desde sus primeros trabajos como chico de los recados hasta su implicación en grandes golpes, como el robo de la Lufthansa, y finalmente su caída por el abuso de drogas y algo más que no podemos desvelarte, porque sería un pedazo de spoiler. No te quedará otra que ver este retrato, realista y crudo, de las relaciones de lealtad, ambición y traición que definen el día a día de la mafia, mostrando cómo el deseo de ascender en la jerarquía puede tener consecuencias imprevisibles.

Es prácticamente imposible que no tengas acceso a 'Uno de los nuestros' (que quizás te suene más por 'Goodfellas', su título original), ya que se encuentra disponible en cuatro plataformas de streaming: Netflix, Max, Prime Video y Movistar Plus+. Eso sí, no es una de esas películas para ponerte de fondo mientras combates el sopor de la comida, porque su trama de 2 horas y 19 minutos merece toda tu atención.