Sam Altman, creador de ChatGPT, se prepara para destruir el trabajo humano: "No estoy preocupado a largo plazo por el impacto de la IA en los empleos"

A lo largo de estas últimas semanas, Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha sentenciado el final tanto de los creadores de contenido, afirmando que los usuarios queremos un contenido "bueno, original, reflexivo, nuevo y útil" y que nos da igual que esté generado por una IA, como del mercado laboral asegurando que en un futuro cercano el 40 % de nuestras tareas laborables serán realizadas por una IA.

Pero eso no es todo, porque, en una reciente entrevista, el padre de ChatGPT ha dejado claro que debemos prepararnos para la destrucción del trabajo humano tal y como lo conocemos.

Altman confirma que la IA cambiará los empleos para siempre

Recientemente, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha concedido una entrevista al periodista Ben Thompson del medio Stratechery en la que ha revelado cual es su visión del impacto de la IA en el mercado laboral.

En concreto, al ser consultado acerca de la necesidad de las personas de compartir los contenidos creados con Sora, su modelo de IA de generación de vídeos, Altman afirmó que esa es otra de las razones por las cuales no está preocupado por el impacto de la IA en los trabajos.

Esta es otra razón por la que no me preocupa a largo plazo el impacto de la IA en los empleos.

Sam Altman argumenta que a los humanos nos "encanta hacer cosas por otras personas" y "ser reconocidos y apreciados" por nuestros iguales, y que, por este motivo, aunque muchos empleos se automaticen debido al avance de la IA, "encontraremos cosas que hacer que sean útiles para otras personas".

Por lo tanto, Altman abraza la teoría de que la IA destruirá muchos empleos, pero creará otros nuevos, una perspectiva bastante optimista que no es compartida por otros expertos en tecnología como el cofundador de Microsoft, Bill Gates o el CEO de Anthropic, Dario Amodei.