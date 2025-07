El Samsung Galaxy Z Flip7 es oficial: una pantalla exterior de borde a borde y más autonomía para el nuevo plegable compacto premium de la marca

Hoy ha sido el día elegido por Samsung para celebrar, en la ciudad de Nueva York, el segundo Galaxy Unpacked del 2025, un evento en el que la marca coreana ha presentado su séptima generación de terminales plegables, la cual está formada por tres modelos: los Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE.

En este artículo te vamos a contar todos los detalles acerca del lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip7, un dispositivo plegable compacto que mejora las prestaciones de su antecesor y en el que destacan una nueva pantalla externa que va de borde a borde y una batería de mayor capacidad.

Samsung Galaxy Z Flip7: características y especificaciones

Si nos centramos en su diseño, debes saber que el nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 es el plegable "tipo concha" más delgado de la serie Galaxy Z hasta la fecha, ya que tiene un grosor de tan solo 13,7 milímetros cuando está plegado y, además, únicamente pesa un gramo más que su antecesor, situándose en los 188 gramos.

A pesar de su delgadez, el nuevo Galaxy Z Flip7 presume de resistencia, ya que está equipado con un marco de Armor Aluminium que lo hace protege frente a golpes y arañazos, con una nueva bisagra Armor FlexHinge que es más fina y duradera que la de la generación anterior, con un cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 que protege tanto la cubierta como la parte trasera del dispositivo y con la certificación IP48 que permite que se pueda sumergir hasta 1,5 metros durante un tiempo máximo de 30 minutos.

A nivel de prestaciones, el Galaxy Z Flip7 también ha evolucionado respecto al Galaxy Z Flip6, ya que su pantalla externa ha crecido para ofrecernos una experiencia más premium. Así, este nuevo plegable monta una pantalla interna Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ de 2520 x 1080 píxeles que ya vimos en el Galaxy Z Flip6 y una nueva pantalla exterior Super AMOLED FlexWindow de 4,1 pulgadas con una resolución de 1048 x 948 píxeles que es la más grande vista hasta el momento en un Galaxy Z Flip, ya que va de borde a borde para aprovechar toda la superficie de la misma.

Así luce la nueva pantalla 'FlexWindow' de 4,1 pulgadas del Samsung Galaxy Z Flip7 Silvia Fernández Difoosion

Asimismo, ambos paneles cuentan con una tasa de refresco variable de hasta 120 hercios y con un brillo máximo que aumenta hasta los 2.600 nits. En este sentido, debes saber que la pantalla FlexWindow se ha mejorado con Vision Booster, una funcionalidad que mejora la visibilidad en exteriores.

Tampoco se queda corto en potencial el nuevo Galaxy Z Flip7, ya que bajo su capó encontramos el procesador Exynos 2500, un chipset de ocho núcleos fabricado en 3 nanómetros que está respaldado por una memoria RAM de 12 GB y por dos versiones de almacenamiento interno de 256 GB y 512 GB respectivamente.

Otra de las grandes novedades del Samsung Galaxy Z Flip7 radica en su autonomía, ya que el nuevo plegable "tipo concha" de la marca monta una gran batería de 4.300 mAh, la más grande equipada hasta la fecha en un Galaxy Z Flip. Esta batería promete hasta 31 horas de reproducción de vídeo con una sola carga, dispone de un sistema de carga rápida por cable de 25 W que te permitirá recargarla al 50 % en tan solo 30 minutos y es compatible con las tecnologías de carga inalámbrica de 15 W y de carga inalámbrica reversible.

La parte posterior del Samsung Galaxy Z Flip7 en tres tonalidades distintas Silvia Fernández Difoosion

En lo que respecta a su apartado fotográfico, el Galaxy Z Flip7 también da un salto de calidad, ya que apuesta por un doble módulo de cámaras traseras que está compuesto por un sensor principal gran angular de 50 megapíxeles con una apertura focal f/1.8, autoenfoque y OIS (estabilización óptica de imagen) y por un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y un ángulo de visión de 123º y por una cámara delantera de 10 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y un ángulo de visión de 85 grados.

Estas tres cámaras integran, además, un avanzado motor ProVisual Engine creado por Samsung que optimiza de forma inteligente cada escena para ofrecer imágenes detalladas con cualquier tipo de iluminación y un nuevo modo noche mejorado que te permite capturar fotos nítidas en entornos con poca luz gracias a los ajustes de iluminación avanzados y a la eliminación del ruido y los fotogramas borrosos.

Asimismo, en lo que respecta a la cámara de selfis, esta incorpora un par de funciones realmente interesantes. Los filtros en tiempo real permiten a los usuarios previsualizar y perfeccionar las fotos de la FlexCam al instante, mientra que con el nuevo Zoom Slider, los usuarios pueden acercar o alejar rápidamente la imagen con solo deslizar el dedo, una característica que es ideal para que todos quepan en el encuadre en un selfi grupal.

Las cámaras traseras del Samung Galaxy Z Flip7 son ideales para sacar selfis de calidad Silvia Fernández Difoosion

A nivel de software, el Galaxy Z Flip7 llega con Android 16 corriendo bajo One UI 8.0, una capa de personalización renovada que incluye algunas novedades muy útiles que ya están disponibles en la pantalla externa como "Now Bar" que muestra la actividad de las aplicaciones en tiempo real, el progreso de los podcasts y las alertas directamente en la pantalla de inicio o "Now Brief" que te ofrece actualizaciones diarias aún más personalizadas, que incluyen tráfico, recordatorios, eventos del calendario y resúmenes de salud gracias a los datos extraídos de Samsung Health y Galaxy Watch.

Obviamente, el Galaxy Z Flip7 también cuenta con una gran variedad de funciones de IA integradas en sus apps nativas gracias a Galaxy AI y, además, ahora, Gemini Live, el chatbot conversacional de Google, ya está disponible directamente en la pantalla FlexWindow.

Por último, debes saber que el Samsung Galaxy Z Flip7 es compatible con Samsung DeX, lo que quiere decir que vas a poder conectarlo a una pantalla y transformarlo en un PC.

Samsung Galaxy Z Flip7: disponibilidad y precios

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 está disponible para su reserva desde hoy mismo a través de la página web oficial del fabricante en cuatro colores: Negro Oscuro, Azul Intenso, Rojo Cora y Verde Menta (este último solo se puede conseguir online) y en dos configuraciones de memoria de 12+256 GB y 12+512 GB con los siguientes precios oficiales:

Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 GB: 1.209 euros

Samsung Galaxy Z Flip7 12/512 GB: 1.329 euros

El Samsung Galaxy Z Flip7 saldrá a la venta de forma oficial el próximo 25 de julio y si lo compras en lanzamiento te llevas, totalmente gratis, 6 meses de suscripción a Google AI Pro, el plan de IA más avanzado de la gran G que incluye 2 TB de almacenamiento en la nube.