La serie OPPO Reno15 se presentará oficialmente en menos de 2 semanas, según una filtración

Cuando tan solo han pasado un par de meses desde la llegada a España de la serie Reno14, OPPO ya está trabajando en el lanzamiento de su nueva generación de terminales de gama media-premium y una buena prueba de ello es que una reciente filtración ha desvelado que los nuevos OPPO Reno15 serán oficiales en China en menos de dos semanas.

Los OPPO Reno15 llegarán al mercado a mediados de este mes

Un reciente informe del medio Gizmochina deja al descubierto un cartel filtrado en la red social Weibo que confirma la fecha de lanzamiento de la nueva serie OPPO Reno15.

Tal como puedes apreciar en dicho cartel, el cual no sabemos si es oficial o no, los nuevos OPPO Reno15 se presentarían en China el próximo 17 de noviembre de 2025 en un evento que se celebrará a las 19:00 horas, hora local, las 12 de la mañana en España.

Este el cartel del lanzamiento de la serie OPPO Reno15 filtrado en Weibo

Asimismo, esta filtración también asegura que la marca asiática revelará más detalles de la serie Reno15 después de la "fiesta del soltero" que tendrá lugar el 11 de noviembre y que incluso podría confirmar oficialmente esta fecha de lanzamiento la semana que viene.

Por lo que sabemos hasta el momento, la nueva familia OPPO Reno15 estará compuesta por tres modelos: el Reno15, el Reno15 Pro y el Reno15 Mini.

Todo parece indicar que el OPPO Reno15 estará equipado con una pantalla OLED plana de 6,59 pulgadas, que el Reno15 Mini apostará por un panel OLED de 6,31 pulgadas con una resolución 1,5K y que el modelo "Pro" montará una pantalla OLED de 6,78 pulgadas con la misma resolución 1,5K.

Además, se espera que los OPPO Reno15 Mini y Reno15 Pro cuenten con un procesador MediaTek Dimensity 8450 y que la variante "Pro" llegue con hasta 16 GB de memoria RAM.

En lo que respecta al apartado fotográfico, tanto el Reno15 Mini como el Reno15 Pro apostarán por un triple módulo de cámaras traseras que estará formado por un sensor principal Samsung HP5 de 200 megapíxeles con OIS (estabilización óptica de imagen), un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles y un sensor teleobjetivo tipo periscopio de 50 megapíxeles. También se espera que el Reno15 Pro disponga de una cámara para selfis de 32 megapíxeles.

La variante "Pro" será la que tendrá una mayor autonomía, ya que montará una gran batería de 6.300 mAh con carga rápida por cable de 80 W y carga rápida inalámbrica de 50 W y los tres modelos llegarán con ColorOS 16 basado en Android 16 como sistema operativo.