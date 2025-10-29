Oppo Find X9 Pro: no es un plegable, pero sin duda será un móvil bisagra

Una maldición chica rezaba: Ojalá vivas tiempos interesantes. Y sin duda, en tecnología, está ocurriendo. Hubo una época en la que los “grandes” eran los responsables de innovación en lo que se refería a teléfonos móviles: Samsung y Apple principalmente. Luego, casi una década atrás, llegó Huawei, que abrió la puerta a los fabricantes chinos. Y ahora Oppo ha forjado el adagio: qué tiempos interesantes.

Con su Oppo Find X9 Pro irrumpe en el panorama de los móviles premium con una carta de presentación contundente: no es solo un dispositivo para capturar momentos, sino un laboratorio portátil con ambiciones profesionales. Su apuesta fotográfica, su potencia y su batería generosa lo posicionan como uno de los aspirantes a redefinir los límites del smartphone.

Vamos por partes. Una de las características más destacadas del Find X9 Pro es su teleobjetivo Hasselblad de 200 megapíxeles, con zoom óptico 3× y la opción de extender su alcance mediante un teleconvertidor, alcanzando así un zoom híbrido de hasta 10×. Según los ejemplos que hemos visto, el zoom no pierde calidad sin importar cuánto lo usemos, gracias a este “laboratorio interior”.

Lo que llama la atención es cómo opera ese teleobjetivo de 200 MP en escenarios reales: según las primeras pruebas y filtraciones, el zoom mantiene sorprendente nitidez incluso en escenas exigentes, y el modo con teleconvertidor hace posible capturar sujetos lejanos con detalles al nivel de cámaras dedicadas.

A esto hay que sumarle una cámara de 50 MP con sensor Sony LYT-828, apertura amplia y estabilización óptica, una lente ultra gran angular de 50 MP y, para no perder la estela, el sensor frontal también es de 50 MP. La unión con Hasselblad hace que no sea solo “burro grande…”, sino un motor de fotografía con varios caballos de vapor. En la alianza Hasselblad ha incorporado ajuste profesional de color, filtros calibrados y algoritmos de procesamiento que buscan generar imágenes realistas, equilibradas y con tonos fieles.

Para alimentar tanta ambición fotográfica, el Find X9 Pro cuenta con un chip MediaTek Dimensity 9500, un procesador de alto rendimiento que equipa esta nueva generación de móviles premium. A esto le suma hasta 16 GB de RAM y almacenamiento interno de 512 GB, lo que garantiza fluidez en tareas exigentes, edición de vídeo o multiplataforma. Y la memoria RAM también catapulta la batería al no tirar de recursos.

La pantalla OLED plana de 6,78 pulgadas, resolución 1,5K y tasas de refresco adaptativa (1–120 Hz) promete una experiencia visual fluida y eficiente en consumo energético. De hecho, para cuidar la vista, puede reducir su brillo hasta 1 nit.

Para que la cámara no quede huérfana, Oppo ha apostado por una batería de 7.500 mAh en el modelo Pro, una capacidad generosa que según el fabricante podría ofrecer hasta dos días de uso intensivo, todo ello sin agregar más peso al conjunto. Además, mantiene su carga rápida por cable de 80 W y carga inalámbrica 50 W (sí más carga inalámbrica que algunos en cable). Otro dato interesante: Oppo afirma que esta batería mantendrá al menos el 80 % de su capacidad original después de cinco años de uso.

Tiempos interesantes en los que la ciencia vuelve a la tecnología: el nuevo Oppo Find X9 Pro lleva un trabajo de ingeniería muy interesante detrás, uno que no continúa la estela de escalada lógica, más bien busca, en sensores, lentes y potencia, un nuevo sendero. Es, en pocas palabras, un móvil bisagra. Ganas de probarlo.