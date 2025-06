Steve Bannon, aliado de Trump, quiere echar a Elon Musk de EE. UU.: "Es un parásito alien ilegal"

El enfrentamiento público protagonizado la semana pasada por Elon Musk y Donald Trump sirvió como invitación a detractores de uno y defensores del otro a mostrar su respaldo público y a atacar sin rubor alguno a quien pasó de ser aliado a enemigo.

Uno de los primeros en aprovechar esa situación fue Steve Bannon, estratega político y quien fuera mano derecha del presidente Trump durante los primeros meses de su anterior mandato en la Casa Blanca. Bannon perdió protagonismo en materia de asesoramiento en favor de Elon Musk tanto durante la carrera presidencial como en este segundo mandato de Donald Trump y no parece haber llevado bien ese relevo.

Bannon pide la deportación de Elon Musk

No es la primera vez en que Steve Bannon hace referencia a Elon Musk de forma crítica y lo ataca de manera furibunda, pues en el pasado le ha catalogado de “niño pequeño” o ha declarado que no era capaz de hacer frente a la agenda del movimiento más radical de la derecha estadounidense porque "no es lo suficientemente duro".

Ahora, Bannon recurre a un argumento habitual y un tema de candente actualidad en Estados Unidos como la inmigración ilegal para poner el foco de nuevo sobre Elon Musk, hasta el punto de exigir en una entrevista concedida a The New York Times que se revisen los permisos del empresario por si hubiera la posibilidad de deportarlo del país:

“Deberían iniciar una investigación formal sobre su estatus migratorio, porque creo firmemente que es un inmigrante ilegal y debería ser deportado del país de inmediato”

Bannon ya había hablado de la necesidad de una revisión de los permisos de nacionalidad de Elon Musk a través de su pódcast “La sala de guerra de Bannon”, en el que declaró que “Elon Musk es ilegal. Él también tiene que irse”.

Elon Musk y su triple nacionalidad

Elon Musk, aunque nacido en Sudáfrica, posee nacionalidad canadiense por parte de su madre desde 1989 y también cuenta con la ciudadanía estadounidense desde el año 2002.

Pero Steve Bannon, uno de los impulsores del movimiento “América First” y fiel defensor del eslogan de campaña “Make América Great Again”, no ha dudado en levantar sospechas sobre la situación o el modo en que Musk logró sus papeles y pide una investigación en profundidad sobre ello que termine con la salida de su archienemigo del país.

Pese al intento de Elon Musk de rebajar la tensión de los últimos días eliminando algunas de las publicaciones más controvertidas que arrojó contra el presidente Donald Trump, lo cierto es que parece haber abierto una caja de Pandora en la que cuenta con enemigos con un gran poder mediático y con una base de seguidores tan importante como la de Steve Bannon que quieren llevar al empresario al límite.