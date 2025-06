Steve Wozniak, cofundador de Apple: “No quería estudiar lo mismo que el resto, porque sino sabría lo mismo que millones de personas"

Si Steve Jobs fuera Aladin, Steve Wozniak sería el genio de la lámpara. Mientras que Jobs acaparaba todo el protagonismo delante de los focos, el bueno de "Woz" tomaba el rol de actor secundario entre bambalinas para encargarse de que el producto funcionase a la perfección. Y es que Steve Wozniak era un auténtico superdotado en el campo de la informática. Todo el peso de la operatividad de los productos de hardware de Apple recaía sobre sus hombros y, actualmente, es considerado como uno de los padres de la era PC.

Después de dejar su puesto en la directiva de Apple, Steve Wozniak ha aparecido en muchos actos, eventos y conferencias para seguir contribuyendo a la industria de la tecnología a través de su opinión y siempre da mucho de qué hablar, como aquella vez en la que desmentía el falso mito sobre que Apple se creó en un garaje. Como cualquier otro genio de la informática, Steve Wozniak es un hombre algo introvertido y reservado, lo cual contrasta mucho con el hecho de que tiene una gran personalidad y ni un pelo en la lengua.

La última ocasión en la que tuvimos la oportunidad de ver a Steve Wozniak en España fue durante el Mobile World Congress de Barcelona, el cofundador de Apple asistió para dar una ponencia muy interesante en la que tocó muchos temas: inteligencia artificial, emprendimiento, Elon Musk, ordenadores... Adicionalmente, aprovechó para revelar uno de los secretos de su gran éxito, no estudiar lo mismo que el resto.

La historia del bueno de Woz

Stephan Gary Wozniak nació el 11 de agosto del año 1950 en San José, California. Desde muy temprana edad ya comenzó a interesarse por los dispositivos de electrónica hasta que un día conoció a Steve Jobs, dando paso a un efecto mariposa que acabó desencadenando un destino que cambiaría por completo sus vidas... y la historia de la humanidad.

Nos conocimos en 1971 mientras estaba en el instituto. Un amigo me dijo que debía conocer a Steve Jobs porque le gustaba mucho la electrónica, y porque también le gustaba gastar bromas.

Más tarde Steve Wozniak se marchó a estudiar en la Universidad de Colorado. Una universidad de la que, por cierto, fue expulsado después de hackear su sistema. El 1 de abril de 1976 fundó Apple junto a Steve Jobs. El resto, ya es historia.

Wozniak en el Mobile World Congress

El arquitecto invisible de Apple apareció en el Talent Arena del Mobile World Congress de Barcelona para ofrecer su punto de vista acerca de la actualidad de la industria tecnológica y para responder a las preguntas de los asistentes acerca de su vida.

Aseguró que en su juventud no quería estudiar lo mismo que los demás "porque sino sabría exactamente lo mismo que millones de personas". Él quería pensar diferente. Y lo logró, de hecho, "Think different" es uno de los eslóganes más icónicos de la firma del logo de la manzana mordida.

Steve Wozniak, en el Talent Arena del MWC25 Fran Besora Difoosion

También aprovechó la ocasión para ofrecer un consejo muy divertido para los emprendedores, soslayar su crítica sobre la inteligencia artificial y para lanzarle un dardo a Elon Musk, advirtiéndole que "las habilidades para política son diferentes a las habilidades para la tecnología". El bueno de Woz siempre dejando perlas a su paso.