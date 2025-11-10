Los Vengadores se visten nuevamente de LEGO para su vuelta a Disney+ esta misma semana

Si algo han demostrado las películas de Los Vengadores es que la épica no está reñida con el humor, y de esto último saben mucho en LEGO, cuyos productos, asociados siempre con el humor blanco, ese que no tiene una pizca de maldad y que pueden disfrutar todos los públicos, han tenido ya más de una vez al grupo de superhéroes como protagonistas.

Una asociación siempre fructífera, como han demostrado LEGO Marvel Avengers: Código rojo y LEGO Marvel Avengers: Misión Demolición, dos especiales que muy pronto estarán acompañados por una nueva aventura que promete ser tan disparatada como animal: LEGO Marvel Avengers: Historias extrañas.

La serie animada, compuesta por dos episodios, se estrena en Disney+ este jueves 14 de noviembre, al menos en Estados Unidos, aunque todo apunta a que la misma fecha podría ser también la de su llegada a España, si bien por ahora la plataforma no lo ha confirmado oficialmente.

Influencer mala

En Historias extrañas, los Vengadores se enfrentan a una amenaza muy distinta a las habituales. O quizá no tanto. Porque si bien están acostumbrados a villanos con planes de dominación mundial, esta vez su enemigo es una figura igualmente poderosa: una influencer obsesionada con los gatos y con las redes sociales, dispuesta a provocar una destrucción global con tal de conseguir más clics, visualizaciones y seguidores.

El tráiler, como habéis podido comprobar, muestra a Ojo de Halcón y Black Panther lidiando con esta nueva y viral amenaza que comienza con un enfrentamiento retransmitido en directo entre Magneto y los propios Vengadores. Ante la magnitud del desastre mediático, ambos héroes deciden formar un nuevo equipo reclutando a tres personajes felinos: Tigra, Gata Negra y Tigre Blanco.

Voces conocidas

El reparto de voces vuelve a contar con nombres habituales en el universo animado de Marvel, al menos en su versión original: Troy Baker como Ojo de Halcón, Alia Shawkat como Meryet, James Mathis III como Pantera Negra, Mick Wingert como Iron Man, Roger Craig Smith como Steve Rogers, Laura Bailey como Viuda Negra y Jason Alexander como Magneto. La dirección corre a cargo de Ken Cunningham, con guion de Eugene Son y Henry Gilroy