La IA intentó recrear 'Friends', el resultado ha sido tan viral como perturbador

Un vídeo de inteligencia artificial ha estado haciendo viral a lo largo de los últimos días. Como sabrás, la IA es capaz de generar toda clase de vídeos con un realismo tan sorprendente que da miedo. No obstante, por lo que parece, algunas herramientas de inteligencia artificial, todavía no están preparadas para recrear una sitcom del calibre de 'Friends'.

En el vídeo vemos una versión readaptada de la icónica serie de comedia de los años 90 con unos personajes generados con inteligencia artificial y unos movimientos tan catastróficos y horrendos que incluso resultan incómodos de ver.

El vídeo viral de una escena de 'Friends' con IA

Un vídeo de inteligencia artificial se ha hecho viral en las últimas semanas por haber recreado una escena de 'Friends.' Sin embargo, el vídeo no se ha hecho viral porque sea precisamente fiel a la realidad o porque el algoritmo haya creado una obra maestra cinematográfica, sino más bien porque los resultados han sido estrepitosos.

En una de las escenas un personaje sostiene una guitarra con una mano adicional Tech Halla

Los personajes nos parecen en nada a los personajes originales (Joey, Chandler, Rachel...) y los movimientos que realizan en la escena son, cuanto menos, esperpénticos. Aunque hay que reconocer que la recreación del escenario de la cocina del apartamento de 'Friends' es sublime.

Escena recreada de 'Friends' con inteligencia artificial Tech Halla

De hecho, en algún punto del vídeo, las manos de los personajes se teletransportan a través de las puertas y sus brazos se contorsionan sin ningún sentido en relación a sus cuerpos.

El vídeo no es más que una recreación surrealista de una de las mejores series de comedia de todos los tiempos. Es cierto que la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, pero todavía no es capaz de recrear a la perfección nuestra cultura. En este caso, podría decirse que la escena confirma que las sitcoms ya nunca serán lo que eran. Ni tan siquiera con inteligencia artificial.