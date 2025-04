Fortnite trae una nueva colaboración con Marvel: El Soldado de Invierno y Viuda Blanca son los protagonistas

El auge de los battle royale parece que se ha disipado un poco, sin embargo, uno de los más famosos del mundo, Fortnite, sigue ofreciendo continuas actualizaciones y nuevo contenido para que los millones de jugadores que disfrutan del título puedan tener novedades prácticamente cada día. Como bien sabrás, las colaboraciones son una de las principales temáticas del juego, dando así la oportunidad de jugar con prácticamente cualquier personaje de películas, series o incluso del mundo real. En esta ocasión parece que se ha filtrado nuevo contenido que tiene que ver con Marvel y por supuesto, te lo mostraremos un poco más abajo.

En esta ocasión ha sido el usuario Hypex en X, red social anteriormente conocida como Twitter, el que ha mostrado una nueva imagen que enseña el aspecto que tendrá Bucky Barnes como el Soldado de Invierno y Yelena Belova en su papel de Viuda Blanca. No es la primera vez que Marvel está presente en Fortnite, puesto que cuenta con una gran cantidad de skins como Deadpool o Lobezno. Por lo tanto, parece más que obvio que tampoco será la última vez que veas a los personajes de este universo dentro del battle royale que por ahora, parece seguir siendo el rey del género.

Como era de esperar, no todo el público está contento con estas skins, sobre todo debido al diseño de dibujo que tienen. En algunas ocasiones, Fortnite da la oportunidad de desactivar este aspecto caricaturesco de "tinta y boli", sin embargo, parece que con Soldado de Invierno y Viuda Blanca no será así. Veremos si más adelante permiten la opción de cambiar el diseño, aunque por ahora no esperes que eso ocurra.

Los usuarios de Fortnite siguen batiendo récords mundiales

Si bien la entrega ya lleva bastante tiempo en el mercado, lo cierto es que hay millones de personas que siguen enamoradas de este título y no es para menos. El juego ofrece una jugabilidad frenética y unas partidas realmente increíbles que han otorgado miles de horas de diversión a todos los usuarios y por supuesto, alguno de ellos sería capaz de romper algún récord mundial. En esta ocasión, uno de los jugadores de Fortnite ha conseguido hacer una baja a más de un kilómetro de distancia de su televisor, por lo que ya te puedes imaginar lo complicado que es eso.

Desde luego, parece que el mundo de los videojuegos no dejará de sorprender a nadie. Fortnite seguirá siendo uno de los shooters referentes en el mercado, al menos en cuanto a su modo battle royale se refiere. Recuerda que además de ese modo competitivo, también puedes disfrutar de la relajación en LEGO Fortnite, o de la música en Fortnite Festival. Desde luego, han sabido aprovechar el tirón del juego para crear nuevas versiones que consiguen ofrecer diversión a todos los públicos.