Vodafone desplegará su red 5G SA con Ericsson

Vodafone ha firmado un acuerdo con Ericsson para desplegar su red core 5G Standalone (SA) para clientes residenciales. Tendrá una duración de cuatro años y permitirá al grupo de telecomunicaciones operar mediante una red 5G completamente independiente, la cual se basará en la tecnología de núcleo dual de Ericsson. Ello beneficiará a sus clientes, quienes podrán disfrutar de una red más sostenible, eficiente, estable, flexible y escalable.

La red 5G Standalone es más avanzada que la 5G No Standalone (NSA). De hecho, se trata de la evolución en términos de potencia y estabilidad de esta; además opera de forma automática, ya que no depende del 4G existente. Esto no solo mejora la eficiencia de la red, sino que permite la implementación de funcionalidades avanzadas, como el network slicing.

Vodafone da la bienvenida al 5G SA

El core de la red 5G Standalone es la parte central de la red. En el caso del acuerdo, se apoyará en la plataforma dual-core 5G Core de Ericsson, lo que significa que se basará en la tecnología de Ericsson para el despliegue de la red 5G SA.

La operadora se ha fijado alcanzar el 90% de población española y cubrir más de 3.700 municipios para finales de 2025. Dicho despliegue beneficiará a los clientes, quienes podrán disfrutar de una mayor velocidad de conexión, y mejor cobertura y eficiencia en la batería de sus smartphones al usar la red. Uno de sus aspectos más destacados resulta la mejora de la latencia, que bajará de los 10 milisegundos en condiciones ideales.

La llegada del 5G SA también abre la puerta al desarrollo de nuevos modelos de negocios centrados en la exposición de API estandarizadas y usos innovadores. Por ejemplo, facilitará el desarrollo de aplicaciones en sectores, como la realidad aumentada, la telemedicina y el Internet de las Cosas (IoT), que requieren alta velocidad y baja latencia.

El 5G No Standalone de Vodafone no resultará el único, puesto que Telefónica y MasOrange ya disponen de red 5G SA, la cual permiten usar a los clientes de Movistar y O2, en caso de Telefónica, y a Orange, en los de MasOrange. Ambos grupos de telecomunicaciones lo comercializan bajo el nombre de 5G+, a diferencia del 5G No Standalone, con el que emplean el término "5G".