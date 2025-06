Vodafone lanza tres nuevas tarifas cargadas de fibra y plataformas de streaming

El verano está al caer y Vodafone lo sabe. Por ello, acaba de presentar nuevas tarifas que combinan conectividad móvil para desplazamientos de vacaciones y contenido de cine y series, para una época en la que muchos clientes tendrán más tiempo libre. Además, todas están rebajadas durante los primeros tres meses.

Concretamente, hablamos de tres tarifas. La primera combina fibra con móvil; la segunda, fibra y móvil junto con Netflix y otra plataforma de streaming a elegir entre Max o Disney+; y la tercera, que es la más completa, es un todo incluido en cuento a fibra, móvil y televisión, ya que dispone de Netflix, Prime Video, Max y Disney+.

Móvil con fibra de 1 Gb gratis durante tres meses

35 euros al mes

Fibra de 600 Mbps (1 Gb durante los primeros tres meses)

Línea móvil 5G de 25 GB

Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles

Try & Pay: fibra de 1 Gb durante los primeros tres meses sin coste adicional

Router WiFi 6 incluido

Permanencia de 12 meses

Comenzamos por la tarifa más "sencilla" de las tres. Se trata de un combo de 600 Mb de fibra y 25 GB en la línea móvil junto a fijo ilimitado, por 35 euros al mes. Sin embargo, la parte importante del combinado es su promoción Try & Pay, por la cual durante los primeros tres meses no tendrás 600 Mb, sino 1 Gb, pero no pagarás más. Tras el primer trimestre, puedes elegir entre pagar más por mantener 1 Gb o quedarte con 600 Mb por 35 euros mensuales.

Fibra, móvil y Netflix junto a la plataforma que elijas

Fibra de 1 Gb

2 líneas móviles 5G con 150 Gb

Vodafone TV

Netflix + (a elegir) Max o Disney+

Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles

Precio de 39 euros al mes durante los primeros tres meses. Luego 58 euros al mes con fibra de 600 Mb o 68 euros al mes con fibra de 1 Gb

Router WiFi 6 incluido

Permanencia de 12 meses

La segunda tarifa es más potente, ya que combina fibra y móvil con televisión. Más específicamente incluye Vodafone TV junto a Netflix y, luego, permite elegir entre Max o Disney+.

De todos modos, comparte una característica clave con la primera: tener una mayor velocidad de fibra gratis durante los primeros tres meses. Los clientes pagarán 39 euros durante los primeros tres meses, en los que la velocidad de fibra será 1 Gb, tras ello, abonarán su precio definitivo, que será 58 euros al mes, si optan por bajar la velocidad a 600 Mb; o 68 euros al mes, si mantienen 1 Gb.

Toda la conectividad con Netflix, Prime, Max y Disney+

Fibra de 1 Gb

2 líneas móviles 5G de 150 GB

Vodafone TV

Netflix, Prime Video, Max y Disney+

Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles

Precio de 47 euros al mes durante los primeros tres meses. Luego se queda en 69 euros al mes si bajas a 600 Mb o en 79 euros al mes si mantienes 1 Gb.

Finalmente está la tarifa más completa. Básicamente es una amplitud de la anterior, ya que cuenta con 4 plataformas de streaming. Lo que también comparte con la anterior, y la cual también compartía con la primera, es que durante los primeros tres meses ofrece una mayor velocidad de fibra de forma gratuita, y, tras este periodo, es posible continuar con ella o bajar a una velocidad menor.