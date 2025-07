¿Vuelve BlackBerry? Así es el plan para resucitar el mítico móvil

Sin lugar a dudas, además de los clásicos Alcatel de tapa, uno de los móviles más icónicos de toda la historia fue el Blackberry, un dispositivo que contaba con una pantalla, que primero no era táctil y después sí, y, sobre todo, con un teclado físico.

Pues bien, ahora un grupo de usuarios jóvenes ha puesto en marcha una iniciativa que pretende resucitar el mítico móvil de la compañía canadiense.

El retorno de Blackberry está más cerca de lo que piensas

Kevin Michaluk (conocido en las redes como "CrackBerry Kevin"), un viejo referente de la comunidad BlackBerry, es el alma mater de una iniciativa llamada BringBackBlackberry.com, una campaña que tiene un objetivo muy claro: reunir las suficientes firmas para convencer a los responsables de Blackberry para que cedan los derechos de la marca a la empresa Clicks, una firma que te sonará porque presentó una funda para el iPhone con un teclado físico integrado al más puro estilo Blackberry a principios del año pasado que ya acumula más de 100.000 ventas.

Un dato curioso de esta funda para iPhone con teclado físico es que un 45 % de sus compradores nunca usaron una Blackberry, ya que pertenecen a la llamada Generación Z.

Por lo tanto, la intención de esta campaña es que Clicks pueda lanzar un nuevo dispositivo con la misma esencia del Blackberry, pero adaptado a los tiempos actuales donde las notificaciones y las redes sociales están a la orden del día. Precisamente, la idea es crear un smartphone con teclado físico que haga que tengamos una relación más sana con la tecnología y que dejemos de pasar tantas horas en Instagram y TikTok.

La portada de la web BringBackBlackberry.com Propio

De hecho, si echas un vistazo a las redes sociales, verá que la propia TikTok está llena de vídeos de usuarios mostrando sus antiguas Blackberrry y recordando su cliente de mensajería (BlackBerry Messenger), sus trackballs y sus carcasas intercambiables. Pero eso no es todo, ya que también hay personas, entre las que me incluyo, que están comprando Blackberry antiguas en tiendas de segunda mano como eBay o Wallapop para usarlas como teléfono personal a pesar de que muchas apps ya no funcionen.

Este no es el único intento de resucitar a la mítica Blackberry, ya que la firma china Zinwa Technologies presentó, hace aproximadamente un mes el Zinwa Q25, un smartphone inspirado en el diseño de la icónica Blackberry Classic que cuenta con una pantalla cuadrada de 720x720 píxeles, un teclado QWERTY completo, un procesador MediaTek Helio99 y una cámara trasera de 50 megapíxeles.

Asimismo, la marca Unihertz también ha lanzado a través de la plataforma de crowdfunding Kickstarter el Titan 2, un terminal que imita a la Blackberry, pero que incluye otras prestaciones bastante interesantes.

Así, este curioso dispositivo está equipado con una pantalla principal cuadrada de 4,5 pulgadas con resolución 1440 x 1440 píxeles, una segunda pantalla de 2 pulgadas con una resolución de 410 x 502 píxeles que está pensada para mostrar notificaciones, ver la hora, usar widgets o incluso verse a uno mismo para sacar selfis con la cámara principal y con un teclado físico retroiluminado con teclas grandes y con un buen buen recorrido y funciones extra como gestos táctiles y botones programables.