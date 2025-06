No es una BlackBerry, es el nuevo smartphone Android con teclado físico QWERTY y doble pantalla

Hubo un tiempo no muy lejano en el que las BlackBerry dominaban la Tierra. Entonces los móviles táctiles no habían emergido y el teclado físico se imponía con mano de hierro. No obstante, su reinado cayó y fue sustituido por los smartphones de solo pantalla.

Sin embargo, todavía quedan muchos fans de las BlackBerry, para quienes va dirigido el Titan 2. Hablamos de un smartphone financiado por Kickstarter con doble pantalla y un teclado QWERTY que realmente no es como una BlackBerry tradicional, pero sí de lo más parecido que puedes encontrar. Además, integra Android 15, 5G y todas las comodidades actuales, como NFC o Bluetooth 5.4.

Lo que esconde la Titan 2

El Titan 2 viene con una pantalla cuadrada de 4,5 pulgadascon resolución 1440 x 1440 píxeles, pensada para facilitar la lectura y escritura sin necesidad de girar el móvil. Justo debajo se encuentra el protagonista: un teclado físico retroiluminado con teclas grandes, buen recorrido y funciones extra como gestos táctiles y botones programables.

Su teclado se puede seguir viendo en la oscuridad Titan 2

No obstante, la gran sorpresa está en la parte trasera, donde se esconde una segunda pantalla de 2 pulgadas (resolución 410 x 502). Está pensada para mostrar notificaciones, ver la hora, usar widgets o incluso encuadrarse al sacar selfies con la cámara principal.

Tiene una pantalla delantera y otra delantera Titan 2

En su interior cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7300, acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, más que suficiente para tareas exigentes o tener muchas apps abiertas al mismo tiempo. Todo esto funciona bajo Android 15, la penúltima versión del sistema operativo de Google.

En cuanto a conectividad, ofrece compatibilidad con redes 5G, Bluetooth 5.4, NFC (para pagar con el móvil), doble GPS, infrarrojos, radio FM y un lector de huellas lateral. También incluye botones físicos programables, ideales para accesos rápidos o funciones específicas como escanear códigos, abrir apps o hacer capturas.

Cuenta con casi todas las comodidades de los smartphones actuales Titan 2

Para los amantes de la fotografía, equipa una cámara trasera principal de 50 megapíxeles, acompañada por un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico 3,4x. La cámara frontal, pensada para videollamadas y selfies rápidos, es de 32 megapíxeles.

Todo esto se alimenta con unabatería de 5.050 mAh, que admite carga rápida de 33 W mediante USB-C. Eso sí, carece de carga inalámbrica.

En cuanto a diseño, el Titan 2 es más delgado y ligero que su predecesor, el primer Titan. Tiene un grosor de 10,85 mm y pesa 235 gramos, un peso elevado pero coherente con su formato robusto y su doble pantalla. Aunque no está pensado para bolsillos pequeños, su enfoque está claro: ofrecer una experiencia de productividad diferente en un mundo de móviles cada vez más uniformes.

El dispositivo está disponible ya a través de Kickstarter, donde ha superado su objetivo inicial de recaudación, 100.000 dólares. El precio para los primeros compradores es de 269 dólares, aunque su precio final será de 399 dólares. Las primeras unidades se empezarán a enviar en octubre de 2025, según la previsión de la marca.