Xiaomi revela los trucos de la pantalla trasera del Xiaomi 17 Pro

A finales de este mismo mes, muy probablemente el próximo 30 de septiembre, Xiaomi lanzará al mercado su nueva generación de smartphones premium, la cual estará compuesta por tres terminales: los Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max.

Sin lugar a dudas, la novedad más destacada de esta nueva serie es que los dos modelos "Pro" contarán con una pantalla en su parte trasera y ahora Xiaomi nos ha revelado los trucos de esta nueva pantalla de los Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max en un reciente vídeo promocional.

Esto todo lo que podrás hacer con la pantalla trasera de los nuevos Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max

Como nos confirman desde el medio Notebookcheck la cuenta oficial de Xiaomi en la red social Weibo ha publicado un post recientemente en el que comparte un vídeo que deja al descubierto las principales funciones de la nueva pantalla externa de los futuros Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max.

Tal como puedes apreciar en el citado vídeo, el cual te dejamos bajo estas líneas, la pantalla trasera de los Xiaomi 17 Pro será capaz de ejecutar widgets como un cronómetro, te mostrará tanto unos prácticos controles de reproducción de música como información importante acerca de un viaje como los detalles de los vuelos y te permitirá responder llamadas sin necesidad de darle la vuelta al terminal.

Pero eso no es todo, ya que tal como se había filtrado anteriormente, con esta nueva pantalla externa también vas a poder hacerte selfis usando las cámaras traseras, una función que ya estaba disponible en el Xiaomi Mi 11 Ultra, el cual montaba una pequeña pantalla AMOLED de 1,1 pulgadas que estaba más limitada a nivel de funcionalidades.

Eso sí, lo que todavía no se ha confirmado es si esta nueva pantalla externa podrá ejecutar aplicaciones a pantalla completa como lo hacen los plegables "tipo concha" de Motorola y Samsung.

A día de hoy no sabemos demasiado acerca de las especificaciones de los nuevos Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max, salvo que ambos contarán con un sistema de cámaras firmado por la firma alemana Leica y que el 17 Pro Max apostará por un apartado fotográfico más avanzado que el del modelo "Pro".