Xiaomi cree que necesitas una pantalla en la parte trasera de tu móvil: así será el Xiaomi 17 Pro Max

A finales de este mes, Xiaomi tiene previsto lanzar en China su nueva generación de flagships premium, unos terminales que no seguirán la nomenclatura habitual, ya que saltarán directamente al número 17 para competir de tú a tú con los recientes iPhone 17 y que, por lo tanto, se llamáran Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max.

El modelo más avanzado de la nueva serie será el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone que comparte apellido con el iPhone más potente y del cual acabamos de saber que contará con una curiosa pantalla en su parte trasera.

Así luce la pantalla trasera del nuevo Xiaomi 17 Pro Max

Como podemos leer en el medio Android Authority, Xiaomi ha publicado un post en la red social china Weibo en el que comparte un breve vídeo donde se puede ver la parte trasera del nuevo Xiaomi 17 Pro Max con una innovadora pantalla situada en la zona superior que ha sido bautizada como "Pantalla trasera mágica".

Tal como puedes apreciar en citado vídeo, el cual te dejamos sobre estas líneas, esta nueva pantalla ubicada en la parte trasera del terminal apuesta por un diseño moderno y colorido y puede mostrar diferentes esferas de reloj, funcionar como un práctico visor para hacerte selfies con las cámaras traseras y mostrar información de diferentes aplicaciones.

A pesar de lo que puedas pensar, este no es el primer intento de Xiaomi de montar una pantalla trasera en uno de sus buques insignia, ya que el Xiaomi Mi 11 lanzado en el año 2011 ya estaba equipado con un pequeño panel AMOLED de 1,1 pulgadas que, eso sí, era bastante más limitado que el del nuevo Xiaomi 17 Pro Max.

En cuanto al resto de prestaciones de los nuevos Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max ya te podemos confirmar que ambos dispositivos contarán con sistemas fotográficos firmados por Leica, así que la compañía de Pekín seguirá confiando en la marca alemana de cámaras para sus futuros terminales franquicia.