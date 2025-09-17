Xiaomi
Xiaomi, dispuesta a destrozar el mercado de las teles: así es su nueva Smart TV Mini LED 4K de menos de 1.000 euros
La nueva Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 está disponible en cuatro tamaños diferentes: 65 pulgadas, 75 pulgadas, 85 pulgadas y 98 pulgadas
Durante estos últimos días, Xiaomi está renovando sus catálogos de monitores y televisiones inteligentes con nuevos dispositivos. Así, después de anunciar el Redmi A27Q 2026, un nuevo monitor gaming con una pantalla IPS a 120 hercios que vale menos de 100 euros, el gigante chino acaba de lanzar al mercado un nuevo televisor Smart TV con tecnología Mini LED y resolución 4K que cuesta menos de 1.000 euros al cambio.
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: características y especificaciones
Como nos confirman desde el medio XIAOMI ADICTOS, la nueva serie Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 apuesta por un diseño fino y elegante con un un bisel ultra fino de apenas 4,35 milímetros y con un borde color negro para la pantalla que tiene un grosor de tan solo 0,9 milímetros. Asimismo, estos televisores integran una práctica peana para colocarlos sobre una mesa y son compatibles con los soportes VESA para anclarlos a la pared.
Sin lugar a dudas, los televisores de esta nueva familia de Smart TV de Xiaomi destacan por contar con una pantalla Mini LED que cuenta con 1792 zonas de atenuación, con un brillo máximo de 5.200 bits y con una resolución 4K nativa a 165 hercios, la cual incorpora un modo para juegos de hasta 330 hercios que es compatible con VRR, FreeSync Premium Pro y MEMC.
Además, este panel dispone de un recubrimiento antirreflejos que reduce hasta en un 50 % la reflexión de la luz, algo que mejora notablemente la experiencia de visualización en entornos luminosos.
Otro de los puntos fuertes de la serie Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 es su apartado sonoro, ya que estas televisiones inteligentes cuentan con un sonido envolvente gracias a un sistema de sonido 2.1.2 de 61W que ha sido afinado por los expertos de Harman Kardon mediante la tecnología Harman AudioEFX. Además, este sistema de sonido también es compatible con el estándar Dolby Atmos.
En cuanto al resto de prestaciones de los nuevos televisores inteligentes de la firma china, hay que resaltar que llega con Hyper OS 3.0 como sistema operativo, que cuenta con una amplia conectividad gracias a varios HDMI 2.1, USB 3.0 y puertos ópticos y que incluye un nuevo mando a distancia que es mucho más minimalista que el de los modelos anteriores.
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026: disponibilidad y precios
La nueva serie Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 ya está disponible para su compra en China en cuatro tamaños diferentes: 65 pulgadas, 75 pulgadas, 85 pulgadas y 98 pulgadas con los siguientes precios oficiales:
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 65 pulgadas: 6.599 yuanes, unos 784 euros al cambio
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 75 pulgadas: 8.199 yuanes, unos 974 euros al cambio
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 85 pulgadas: 10.499 yuanes, unos 1.247 euros al cambio
Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 98 pulgadas: 19.999 yuanes, unos 2.375 euros al cambio
