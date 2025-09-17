Xiaomi acaba de traer a España uno de sus productos de belleza más esperados

El desarrollo y crecimiento de Xiaomi no para de sumar exponentes. Ya sea a través de teléfonos, de wearables o de dispositivos de uso doméstico o de cuidado personal, su ecosistema no para de crecer. También su presencia en el mercado, puesto que en breve abrirá su primera tienda propia en España.

Uno de esos sectores que demanda soluciones eficaces y portátiles es el del cuidado personal. En este contexto, Xiaomi ha sabido moverse y pensar en quienes buscan libertad en el peinado y resultados profesionales y ha lanzado al mercado nacional un cepillo alisador cuyas cualidades permiten su uso en cualquier lugar y momento. Su diseño compacto y ligero, con un peso de tan solo 269 gramos, lo hace ideal para el día a día y viajes, facilitando su transporte en bolsos o maletas sin inconvenientes.

Tecnología inalámbrica y seguridad en el cuidado capilar

Cepillo alisador de pelo sin cables de Xiaomi Xiaomi

Este dispositivo, que ya se encuentra disponible en la página web de la compañía por un precio de 69,99 euros, incorpora tecnología de iones negativos para combatir el encrespamiento. Sus seis emisores liberan continuamente estos iones, suavizando el cabello y reduciendo la electricidad estática, algo imprescindible para un acabado liso y brillante. Además, ofrece tres ajustes de temperatura –160 °C, 180 °C y 200 °C–, adaptándose a todo tipo de cabello, desde el fino o teñido hasta el grueso o rizado, sin comprometer la salud capilar.

Por otro lado, la autonomía es un pilar fundamental. Equipado con dobles baterías, el cepillo proporciona múltiples usos con una única carga. Esta característica, junto a su modo avión con bloqueo de seguridad de un toque, garantiza una experiencia sin preocupaciones para quienes se desplazan y necesitan una herramienta siempre lista y protegida contra encendidos accidentales.

La capacidad de estas baterías es la que permite esa libertad y disponibilidad de uso en cualquier lugar, al incorporar dos unidades de 3200 mAh que, a plena carga, ofrecen entre tres y cuatro sesiones de peinado, dependiendo de la longitud y el tipo de cabello. La recarga del dispositivo se realiza mediante un conector USB C. El cepillo alisador alcanza su carga completa en un plazo de solo tres horas con un adaptador de 5 V ⎓ 3 A.

La capacidad de sus baterías ofrece hasta cuatro sesiones de peinado sin necesidad de recargar Xiaomi

Además, la protección del cabello ha sido una consideración primordial en el diseño. Las púas del cepillo cuentan con un revestimiento cerámico, que cumple una función crucial al prevenir el daño térmico y mantener la suavidad y el brillo capilar. Para una mayor seguridad del usuario, el aparato dispone de dos capas de protección en sus púas, con una línea exterior de plástico resistente al calor y púas interiores también cubiertas, minimizando el riesgo de quemaduras y ofreciendo una experiencia de uso segura.

Finalmente, el cepillo integra una resistencia de cerámica MCH que asegura un calor estable y constante, esencial para resultados de alisado óptimos sin dañar el cabello. Este sistema, sumado a la protección contra sobrecalentamiento NTC y un apagado automático tras 30 minutos de inactividad, consolida la fiabilidad operativa del producto. Permite crear estilos variados: desde un liso deslumbrante que mantiene a raya el encrespado, hasta flequillos atrevidos o puntas con volumen para un aspecto más dinámico.