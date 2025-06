Yeyian Gaming Avance 27", análisis: un monitor gaming de calidad por poco más de 200 euros

El mercado de los monitores gaming está saturado de marcas reputadas como AOC o Corsair que lanzan al mercado dispositivos de gama alta con un precio cercano a los 1.000 euros y dos buenas pruebas de ello son los AOC AGON AG456UCZD y Corsair QD-OLED Xeneon 34WQHD240-C, dos monitores gaming premium que hemos podido analizar recientemente.

Pero, de vez en cuando, sale un nuevo fabricante a la palestra que se centra en ofrecer productos con una gran calidad por un precio realmente contenido. Ese es el caso de Yeyian Gaming, una marca afincada en los Estados Unidos que acaba de aterrizar en España con un porfolio de productos que no deberías pasar por alto.

De hecho, el primer producto de la firma americana que ha pasado por nuestra mesa de pruebas es el Yeyian Gaming Avance 27", un monitor gaming de 27 pulgadas con resolución 2K y una tasa de refresco de 180 hercios que cumple perfectamente con su cometido tanto a la hora de trabajar como para jugar a tus títulos favoritos y lo mejor es que lo hace con un precio que se sitúa por debajo de los 230 euros.

Pros y contras del Yeyian Gaming Avance 27"

Pros Contras Diseño sobrio y elegante Algunos acabados en plástico Pantalla con resolución 2K y 180 Hz No tiene iluminación LED Amplia conectividad No se puede colocar en vertical Experiencia fluida en todo tipo de juegos No se puede regular en altura Compatible con soporte VESA No cuenta con altavoces integrados Muchas opciones de configuración Muy sencillo de montar Gran relación calidad-precio

Precio del Yeyian Gaming Avance 27" y donde comprarlo

El nuevo Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas ya está disponible para su compra a través de la tienda online oficial de la marca por un precio oficial de 221 euros. Asimismo también es posible encontrarlo en distribuidores autorizados como PC Componentes con un coste algo más reducido.

Diseño

Lo primero que nos ha llamado la atención del Yeyian Gaming Avance 27" es que, a pesar de ser monitor de 27 pulgadas, cuenta con unas dimensiones bastante contenidas, ya que, con el soporte colocado mide 61 x 25 x 49 centímetros y pesa menos de 6 kilos, en concreto 5,45 kilos.

Esto es un punto a favor de este monitor, ya que, si tienes que cambiarlo de estancia o necesitas llevarlo a la oficina, sabes que vas a poder hacerlo cómodamente y sin tener que cargar con mucho peso.

En este sentido, debes saber que la peana va anclada a la base que se engancha en la parte trasera del monitor con tan solo un par de tornillos, los cuales aseguran una buena estabilidad del dispositivo.

De hecho, colocar el soporte del Yeyian Gaming Avance 27" es tan sencillo como enganchar la base a la parte trasera del mismo, colocar la pena y fijarla con los dos tornillos que te acabamos de mencionar.

En el bisel inferior del Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas se puede ver el logo de la marca Elisa Piñón Difoosion

Un par de aspectos que no nos han convencido son que este soporte solo se puede ajustar hacia delante y hacia atrás en un rango de entre 5º y 15º, de tal forma que no es posible ni regularlo en altura ni colocarlo en vertical y que sus materiales de construcción no son del todo premium, ya que cuenta con algunos acabados en plástico, algo lógico por otra parte si pensamos en su precio.

Además, si no tienes espacio para colocar el monitor en una mesa y prefieres colocarlo en un brazo para que esté en alto, simplemente tienes que retirar la base de la peana y colocar en ese hueco cualquier soporte VESA de 100 x 100 milímetros.

En lo que respecta a la estética del Yeyian Gaming Avance 27", la marca americana ha decidido apostar por un diseño minimalista y elegante en el que destacan los colores oscuros, ya que el único detalle llamativo lo encontramos en las dos líneas de color verde fosforito que vemos en la parte superior trasera del monitor.

Aunque tenemos que confesar que somos fans de las luces LED en los monitores gaming, lo cierto es que este aspecto del Yeyian Gaming Avance 27" no nos ha disgustado, ya que permite que este monitor no desentone en ninguna parte de la casa ni en una oficina.

En la parte trasera del Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas echamos de menos unas luces LED de colores Elisa Piñón Difoosion

Siguiendo con su parte trasera, el Yeyian Gaming Avance 27" también destaca por contar con un par de rejillas de ventilación a ambos lados que ayudan a disipar el calor generado por la pantalla, con un hueco en la parte inferior donde se alojan las conexiones del mismo (de las cuales te hablaremos en el siguiente apartado) y con un joystick en la parte derecha que nos permitirá gestionar la entrada del dispositivo que tenemos conectado al monitor y navegar entre sus múltiples opciones de configuración.

Asimismo la parte delantera del Yeyian Gaming Avance integra una gran pantalla de 27 pulgadas que ocupa una gran parte del frontal del monitor y que nos da una sensación bastante inmersiva, a pesar de que cuenta con unos marcos alrededor del panel que restan algo de espacio y con un bisel inferior de gran tamaño donde se ubican el logo de la marca en el centro y el indicador LED del estado del monitor en la esquina derecha.

Conectividad

A pesar de ser un monitor gaming asequible, el Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas no ha escatimado en conectividad, ya que cuenta con todos los puertos necesarios para conectarle varios dispositivos a la vez y algún que otro periférico.

Así, el Yeyian Gaming Avance 27" dispone de dos puertos DisplayPort 1.4 a 180 hercios, dos puertos HDMI 2.1 a 144 hercios, un puerto USB-A que, por desgracia, solo sirve para actualizar el firmware del dispositivo, un puerto jack para auriculares de 3,5 milímetros y un conector para la fuente de alimentación.

El Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas cuenta con dos puertos HDMI 2.1 y dos puertos DisplayPort 1.4 Elisa Piñón Difoosion

En este sentido, además del cargador, en el paquete de venta de este monitor se incluyen un cable DisplayPort 1.2 y un manual de usuario bastante completo que está disponible en una gran variedad de idiomas incluido el español.

Pantalla

Sin lugar a dudas, el componente de hardware más importante del Yeyian Gaming Avance es su panel Fast IPS de 27 pulgadas que tiene una resolución 2K de 2560 × 1440 píxeles, una tasa de refresco de 180 hercios, un brillo más que suficiente para verlo perfectamente en cualquier situación, incluso cuando te da luz del sol y unos ángulos de visión realmente amplios.

Así de bien se ve la pantalla de 27 pulgadas del Yeyian Gaming Avance Elisa Piñón Difoosion

Además, este panel de 27 pulgadas nos ofrece una paleta de colores vibrantes que son bastante fieles a la realidad, ya que cuenta con una cobertura del 105% de Adobe RGB, del 85% NTSC, del 99% DCI-P3 y del 120% sRGB. Esto convierte al Yeyian Gaming Avance 27" en un monitor ideal tanto para jugadores como para usuarios que disfrutan editando fotos o viendo diferentes tipos de contenido multimedia.

Un detalle que nos ha gustado de la pantalla de este monitor gaming es que apuesta por una relación de aspecto 16:9, algo que nos ha permitido trabajar cómodamente con varias ventanas abiertas al mismo tiempo.

Experiencia de uso

Después de probar el Yeyian Gaming Avance 27" durante varias semanas como nuestro monitor principal de trabajo y ocio, no podemos, sino afirmar que nuestra experiencia de uso con el mismo no ha podido ser más satisfactoria.

En primer lugar, tanto el montaje como la puesta en marcha de este monitor son realmente sencillas, ya que una vez colocado el soporte tan solo tendrás que usar el joystick de su parte trasera para seleccionar la fuente de entrada de tu equipo, es decir el puerto HDMI o DisplayPort donde tienes conectado el cable que va a tu PC.

El joystick trasero del Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas es cómodo y preciso Elisa Piñón Difoosion

En lo que respecta a este joystick, nos gustaría señalar que es de buena calidad, ya que se mueve con precisión y su uso se hace realmente cómodo, ya que cuenta con una serie de atajos que te facilitan la tarea de realizar ciertas acciones. Así, por ejemplo, si mueves la palanca hacia arriba se abre el menú de las fuentes de entrada y si realizas una pulsación el centro durante 3 segundos se abre el panel principal con todas las opciones de configuración disponibles, entre las cuales debemos destacar el ajuste de la nitidez y de la temperatura del color de la pantalla, la activación o desactivación del modo HDR y la modificación de otros parámetros como el idioma y la posición del menú o el nivel del volumen que sale por la toma de auriculares.

Asimismo, debes saber que hemos utilizado este monitor de 27 pulgadas tanto para trabajar a diario como para pasar nuestros ratos libres viendo series o vídeos y, por supuesto, jugando a videojuegos, así que vamos a empezar hablándote de nuestra experiencia durante las horas de trabajo.

Lo cierto es que es realmente cómodo utilizar este monitor de Yeyian Gaming para redactar artículos porque tiene una gran resolución y esto nos ha permitido ver perfectamente toda la información que se nos muestra en la pantalla, algo que notamos más cuando usamos un segundo monitor de menor resolución. Además, tal como explicamos anteriormente, el hecho de que este monitor cuente con una relación de aspecto 16:9 nos ha permitido trabajar con varias aplicaciones abiertas a la vez como un navegador web y una aplicación de escritura en formato markdown.

El menú de configuración del Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas es bastante completo Elisa Piñón Difoosion

Pero eso no es todo, ya que el Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas también integra una tecnología de protección ocular que minimiza el parpadeo de la pantalla y reduce la fatiga ocular durante nuestras sesiones de trabajo y dispone de un filtro de luz azul que se puede ajustar desde el menú de configuración del monitor.

Otros aspectos positivos del Yeyian Gaming Avance 27" son su buen nivel de brillo, el cual nos ha permitido seguir trabajando con normalidad incluso cuando incidía sobre él la luz solar que entraba por la ventana de nuestra oficina y sus buenos ángulos de visión, algo que nos ha facilitado la tarea de ver su pantalla perfectamente desde diferentes posiciones.

Centrándonos ya en nuestro uso del Yeyian Gaming Avance 27" durante los ratos de ocio, lo primero que nos gustaría destacar es que la calidad del panel y su relación de aspecto lo convierten en un dispositivo ideal para disfrutar de tus series y tus canales de YouTube favoritos (no olvidéis visitar el canal de nuestros compañeros de Urban Tecno), aunque también es cierto que si tuviera unos altavoces ya sería perfecto.

Obviamente, estamos analizando un monitor gaming y, por supuesto, también lo hemos usado para disfrutar de nuestros videojuegos favoritos. En este sentido, nuestra experiencia de uso ha sido tremendamente positiva, ya que gracias a su tasa de refresco de 180 hercios y a su tiempo de respuesta de 1 ms hemos podido jugar a títulos como 'EA Sports FC 25', 'The Last of Us Part I', 'Forza Horizon 5' o 'Indiana Jones y el Gran Círculo' con una gran fluidez y olvidarnos de problemas como el ghosting o el motion blur.

Es una gozada jugar al 'EA Sports FC 25' en el Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas Elisa Piñón Difoosion

Si a esto le sumamos la compatibilidad con tecnologías como Freesync y G-sync, la sincronización entre la tarjeta gráfica de nuestro PC y este monitor ha sido perfecta y en todo momento la respuesta del monitor a los movimientos ejecutados con el gamepad ha sido instantánea.

No podemos finalizar este apartado sin mencionar que desde el menú de opciones del Yeyian Gaming Avance 27" puedes activar el modo fluido de Freesync y G-sync y habilitar en la pantalla una serie de herramientas útiles a la hora de jugar como una mirilla, un temporizador o un contador de FPS, el cual se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Mejores alternativas al Yeyian Gaming Avance 27"

En el segmento de los monitores gaming de 27 pulgadas con un rango de precios de entre 200 y 300 euros es complicado encontrar dispositivos que tengan una resolución 2K, pero hay un par de modelos que podrían rivalizar con el Yeyian Gaming Avance.

El primero de ellos es el AOC Q27G4XF, un monitor gamer que cuenta con panel Fast IPS de 27 pulgadas con resolución 2K y con una tasa de refresco de 180 hercios. Este monitor de AOC suele tener un precio oficial de unos 250 euros, pero es posible encontrarlo en ofertas puntuales en PC Componentes por menos de 170 euros.

La segunda gran alternativa al Yeyian Gaming Avance es el MSI G27C3F, un monitor gaming equipado con un panel LED de 27 pulgadas que tiene una tasa de refresco de hasta 180 hercios y una resolución inferior a la del modelo que analizamos hoy, ya que se queda en Full HD, es decir, 1920 x 1080 píxeles. Este monitor de MSI se puede adquirir por un precio muy similar al del Yeyian Gaming Avance 27".

Conclusiones: ¿vale la pena comprar el Yeyian Gaming Avance 27"?

Después de todo lo expuesto hasta el momento, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el Yeyian Gaming Avance 27" es uno de los mejores monitores gaming que hemos probado hasta el momento en relación calidad-precio, ya que por apenas 200 euros te llevas a casa un dispositivo que te permitirá disfrutar de una experiencia visual premium y jugar a títulos exigentes con una gran fluidez y rapidez, algo que, además, mejorará tu rendimiento en este tipo de juegos.

Por si esto fuera poco, además, el Yeyian Gaming Avance de 27 pulgadas tiene unas dimensiones bastante contenidas, es muy fácil de montar y poner en marcha, cuenta con una gran variedad de opciones de configuración, dispone de una amplia conectividad y es compatible con soportes tipo VESA.

Lógicamente, este no es un monitor perfecto, ya que, entre sus materiales de construcción abunda más el plástico que el metal, echamos de menos que tenga un soporte que nos permita regularlo en altura o ponerlo en vertical y también que esté equipado con un par de altavoces para no tener que depender de nuestro equipo de audio conectado al PC para escuchar vídeos o música.

