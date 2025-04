YouTube combatirá el scroll infinito con un temporizador diario

El scroll infinito es una de las mayores distracciones a las que podemos enfrentarnos en la actualidad. Ocurre cuando, en redes sociales o plataformas, deslizamos hacia arriba o abajo para seguir visualizando contenido que nunca termina. YouTube sabe lo adictivo que resulta, y por ello, impondrá ciertas barreras.

Concretamente, implementará un temporizador para que no nos excedamos viendo Shorts, sus vídeos verticales. A diferencia de otras aplicaciones, todo indica que, una vez finalice este temporizador, no podremos seguir desplazándonos hacia abajo, lo que interrumpirá de forma tajante el scroll infinito.

¿A quién no le ha pasado entrar en una plataforma o red social durante un descanso y quedarse atrapado en ella? Cuando nos damos cuenta, no han pasado cinco minutos, sino media hora. Esto es relativamente común en apps con scroll infinito, donde el flujo de contenido es inagotable.

El scroll infinito es una técnica de diseño para entornos digitales donde el contenido se carga automáticamente a medida que nos deslizamos. No es necesario hacer clic, basta con mover el dedo, lo que favorece que quedemos enganchados a la fluidez del sistema.

El inconveniente es que consume nuestro tiempo y puede tener otras repercusiones. Aunque sus efectos aún se están estudiando, podría contribuir a la fatiga mental y a una cierta capacidad adictiva.

Si bien este mecanismo beneficia a las plataformas —ya que prolonga nuestra permanencia en ellas—, poco a poco algunas empiezan a implementar medidas para limitarlo. Una de las últimas en hacerlo es YouTube, que añadirá un temporizador a sus Shorts.

Según informa Android Authority, en el código de la nueva beta, versión 20.15.32, se ha descubierto que Google está trabajando en un temporizador que podrá ser configurado por el usuario. Una vez superado el límite de tiempo, el scroll infinito se desactivará y ya no será posible seguir deslizando hacia abajo en los Shorts.

El código descubierto:

Pause scrolling after

{number_of_hours, plural, offset:1 =0 {Scrolling is paused after {number_of_minutes} minutes

but you may still see individual Shorts} =1 {Scrolling is paused after {number_of_hours} hour but

you may still see individual Shorts} other {Scrolling is paused after {number_of_hours} hours