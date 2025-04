IlloJuan se queja por como está gestionando YouTube la publicidad: "Están hinchando los vídeos a anuncios"

Desde hace ya unos años la mayoría de los creadores de contenido han decidido llevar una estrategia similar basada en compartir su trabajo en la mayoría de plataformas y redes posibles. Es por eso que es complicado hablar de uno de ellos como solo streamer o youtuber.

Un ejemplo perfecto de ello es IlloJuan, quien realiza sus retransmisiones en directo en Twitch y, además, comparte contenido en YouTube. El malagueño, que recientemente ha defendido el precio de Nintendo Switch 2, ha querido comentar una de las novedades que esta segunda plataforma ha implementado a la hora de incluir anuncios y de la que muchos ya están sufriendo las consecuencias.

IlloJuan explica que ahora es un algoritmo el que pone los anuncios en YouTube

La cuenta de Tendencias Stream ha sido la encargada de recoger las declaraciones del creador de contenido, que surgió como respuesta a las quejas de algunas personas sobre la cantidad excesiva de anuncios que hay en YouTube últimamente.

“YouTube está usando inteligencia artificial. Tú cuando subes un vídeo de más de 8 minutos puedes poner anuncios manualmente, que es lo que llevo haciendo yo toda la vida […] Ahora YouTube te penaliza por hacer esto. YouTube ahora está poniendo los anuncios ellos, automáticamente, usando un algoritmo para ver dónde encaja bien el anuncio”, explicó IlloJuan.

Además, por lo que contó el streamer, parece que si el usuario ubica el anuncio de manera manual y la plataforma interpreta que está mal puesto, este no se reproduce.

El creador de contenido, que ha reaccionado al posible mapa de GTA VI, puso como ejemplo uno de sus últimos vídeos, que durando 4 horas tenía un anuncio cada minuto y medio. La solución que ha encontrado el malagueño es, manualmente, eliminar parte de los anuncios que YouTube añade por sí mismo.

“Esto lo que va a hacer es que la peña use cada vez más el AdBlock”, concluyó IlloJuan, que insistió en que no tiene ningún sentido la estrategia de la plataforma y que así no van a solucionar nada en lo relativo a conseguir más ingresos. Aun así, el streamer dejó abierta la puerta a que este algoritmo esté en desarrollo todavía y que en un tiempo funcione mejor.