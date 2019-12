Google escoge las mejores apps y juegos móviles Android de 2019

Este año Apple ha decidido adelantarse un par de semanas y presentar las que a su criterio son las mejores aplicaciones y juegos móviles de 2019 justo cuando Google suele lanzar su particular selección. Ayer celebró un evento para reconocerlas en Nueva York que fue anunciado a bombo y platillo.

Mientras, la firma de Mountain View ha hecho lo propio y ha publicado su lista Google Play Best of 2019.

La mejor app Android de 2019, de acuerdo a la empresa de la gran G, es Ablo, para conectar con personas de cualquier lugar del planeta.

“Este año, hay una aplicación que realmente se destaca entre las demás. Nos han sorprendido y encantado su ingenio y su estilo. Gracias a su atractivo diseño y la eficacia de su ejecución, Ablo es la Mejor app de 2019”, señalan desde Google.

Además, Google ha premiado a estos títulos entre las mejores apps para el día a día:

Boosted, para que lleves un control del tiempo exacto que dedicas a tus tareas.

Mubert, que escoge música infinita adaptada a tus preferencias y actividad

Omio, para reservar y comprar billetes de trenes, autobuses y vuelos

Plant Nanny 2, para recordarte que bebas agua y te hidrates durante el día.

Post It, que lleva las populares notas adhesivas a tu móvil como una forma de apuntar ideas y organizarlas en tableros.

También ha escogido estas como mejores aplicaciones de crecimiento personal:

Calm – para hacer meditaciones guiadas y mindfulness

Script by Drops- Para aprender idiomas a través de los caracteres de sus alfabetos

Sleep Town- Para regular tu sueño y cambiar tus malos hábitos a la hora de dormir

Smarter- Juegos de entrenamiento mental de Laurentiu Popa para entrenar la lógica, la memoria y la destreza, entre otras habilidades.

Yoga para principiantes- para que te inicies en el mundo del yoga con audios y vídeos

Google ha seleccionado estas apps como los mejores descubrimientos del año:

MashApp- App para chistes, bromas, gags, sketchs y todo tipo de humor en vídeo.

Melody VR- Para disfrutar de conciertos en realidad virtual.

Morphin – Para hacer deepfakes y poner tu cara o la de otra persona en Gifs de películas.

Ruff- Para tomar notas rápidas, hacer listas y borradores

Swoot- Un reproductor de podcasts basado en las recomendaciones.

Y ha elegido estas otras como las apps más entretenidas del ejercicio:

Ablo- la ganadora del año que permite hablar con gente de todo el mundo en tu propio idioma, traduciendo tu texto a su idioma y viceversa.

Enlight Pixaloop- Para añadir efectos increíbles a las fotografías.

Groovepad- que te facilita hacer música y ritmos, mezclando beats, bucles y efectos especiales.

Pottery.ly 3D- Para que hagas cerámica sin mancharte las manos.

Editor de Vídeo- Efecto Glitch- para crear efectos a tus vídeos que simulan los de las cintas VHS.

Los mejores juegos móviles Android de 2019

Google también ha dedicado un capítulo especial de sus Best of 2019 a los mobile games. Como mejor juego del año han nombrado a Call of Duty Mobile. “El mejor juego de 2019 debe ser divertido, accesible, atractivo y genial en cuanto a la experiencia. Además, debe superar los límites de lo que esperamos en dispositivos móviles, y el ganador de este año logra todo eso sin perder el ritmo”, comentan.

En cuanto a los mejores juegos competitivos han optado por Brawl Stars, de nuevo Call of Duty Mobile, Rumble Stars Fútbol, Tacticool y Tennis Clash.

Los mejores juegos indie de 2019 son: Ailment (de BeardyBirdGames), Chuchel (Amanita Design), Grimvalor (Direlight), Stardew Valley (Chucklefish Limited)y Tiny Room Stories: Town Mistery (Kiary games).

Los mejores juegos casuales del año han ido a parar a Angry Birds Dream Blast, Golf Peaks, Mario Kart Tour, Toy Story Drop y Vineyard Valley: Combina y Diseña.

Por último, los mejores juegos innovadores del ejercicio serían Archero, Assassin´s Creed Rebellion, Auto Chess, Minit y The Elder Scrolls: Blades.

Las apps más votadas en España

En esta edición Google ha permitido a los usuarios participar en sus galardones, dejándoles dos semanas para que votaran. La escogida por los usuarios como mejor aplicación Android del año ha sido la herramienta para seguir acontecimientos deportivos en directo DAZN.

Por su parte, el juego móvil más votado por la audiencia española ha sido Call of Duty Mobile. Está claro que los usuarios y la propia Google han coincidido en la elección. En este caso la cosa estaba bastante disputada, ya que habían sido nominados otros títulos bastante populares, como Saint Seiya Awakening, Brawl Stars o Harry Potter:Wizards Unite.