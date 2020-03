Coronavirus: ¿No te funciona bien el wifi? El microondas puede tener la culpa

Ahora que el coronavirus nos ha obligado a pasar la mayor parte del tiempo en casa, las conexiones a internet no dejan de aumentar exponencialmente. E, incluso, están siendo más duraderas de lo habitual. Sin embargo, si tu red es buena y, aún, así ver una serie o descargar un juego suponen una tortura, quizá el problema esté en el microondas . Sí, en este electrodoméstico.

El microondas puede generar problemas de conexión. Este es el principal motivo

Así lo ha subrayado la Oficina de Comunicaciones de Reino Unido, que ha puesto en marcha una campaña de información que ofrece a sus ciudadanos una serie de consejos para mejorar la velocidad del WiF. Y, entre ellos, aparece esta cuestión: el microondas puede generar problemas de conexión pues usa la misma frecuencia que el WiFi. En concreto, la banda 2.4 GHz, de manera que puede provocar interferencias que debilitan la señal de tu router. ¿La consecuencia? Navegarás más lento .

Por ello, la Ofcom recomienda apagar el mismo mientras se realizan dos de las tareas más comunes durante este confinamiento: ver una película o realizar una videollamada. No obstante, puede haber otro tipo de interferencias. Si vivimos cerca de un estadio o de un edificio de la Administración Pública pueden tener instalados inhibidores de frecuencia para evitar ataques terroristas. O podemos vivir cerca de repetidores de telefonía o generadores de energía que afectarán directamente a nuestra señal. Incluso la cantidad de espejos, que funcionan como una pared que rebota la señal, pueden afectar en el resultado. Estas son algunas de las acciones que puedes realizar para mejorar la señal WiFi de tu casa.

Mira tu portátil o smartphone

Puede ser que tu ordenador, tableta o móvil tengan algún problema y te estés centrando en el router y su señal. Revisa que el driver del adaptador WiFi esté actualizado en la página oficial del fabricante.

Colocar el router en un lugar estratégico

Fundamental para un correcto funcionamiento. Si encontramos un lugar que no tenga obstáculos de salida, mejor. Además, existe la opción de comprar amplificadores de señal que van conectados a cualquier enchufe. No son caros y funcionan bien. No es bueno colocarlo al lado de una televisión. También debemos evitar colocarlo en el suelo. Cuanto más alto, mejor.

Actualizar el firmware

Cada marca ofrece constantes actualizaciones para nuestros aparatos. Lo mejor es visitar la página web del fabricante del router y actualizar con el último firmwrte. Siempre comienzan con 192.168xxxxxx.

Evitar que nos pirateen la señal

Quizá estés pagando la conexión a un vecino gorrón. Cambiar la contraseña cada cierto tiempo es una buena forma de impedirlo. Programas como el Wireless Network Watcher nos pueden ayudar a comprobarlo.

Cambiar el canal

Podemos estar compartiendo canal con la red de un vecino ya que muchos usan el mismo por defecto. El más habitual es el 6 en la banda de 2.4 Ghz. Hay hasta once canales distintos. Cada modelo se cambia de una forma. Tendremos que recurrir al manual de instrucciones o a la página web del fabricante.

Limita el número de dispositivos

Quizá estés conectando demasiados aparatos a tu red. Lo mejor es crear una lista de direcciones MAC (Media Acces Control) con el que sólo se podrán conectar los aparatos que tú integres en dicha lista. Para ello necesitas la dirección MAC de cada dispositivo. Cada teléfono, tableta u ordenador tiene una forma diferente de acceder a ella según el fabricante.