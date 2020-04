Así funciona la app del Gobierno para luchar contra el coronavirus

Mientras el número de contagiados por el coronavirus no deja de aumentar en España, en Corea del Sur todo indica que el brote se está ralentizando. Según los últimos datos publicados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el país acumula 9.976 casos y 169 muertes. Si bien la enfermedad tuvo una gran incidencia en febrero, la autoridades han logrado contener la propagación gracias a análisis masivos y a la responsabilidad ciudadana. Algo parecido a lo que también ha experimentado China y, que por ahora, no consiguen ni España ni Italia. ¿Qué ha pasado para que dos de los territorios más afectados hayan reducido tanto el impacto del COVID-19? Se han aliado con la tecnología para controlarlo.

El objetivo es descongestionar las líneas disponibles para diagnosticar nuevos casos de coronavirus

En nuestro país se ha intentado algo similar con Coronamadrid, una aplicación con la que los usuarios pueden, por un lado, autoevaluar sus síntomas y, por otro lado, remitir los resultados al organismo de Salud correspondiente. El objetivo, por tanto, es descongestionar las líneas disponibles para diagnosticar nuevos casos de coronavirus. Visto que los resultados están dando sus frutos, ahora el Gobierno va a lanzar su versión nacional, prevista para esta misma semana.

Su nombre es Asistencia Covid19 y está pensada, precisamente, para alcanzar este mismo objetivo en el resto de las Comunidades Autónomas. Por lo que no tiene nada que ver con el proyecto de geolocalización y rastreo que el Ejecutivo también quiere poner en marcha. Aquí, lo principal es analizar los síntomas cada 12 horas para confirmar posibles nuevos contagios . Y, de ser así, bastaría sólo con ponerlo en conocimiento de un centro médico a través de la app. ¿Cómo? “Realiza esta autoevaluación sólo si crees que tienes síntomas”, avisa el sistema nada más entrar. A continuación, solicitará que ingreses el número de teléfono y que aceptes las condiciones de uso.

Una vez registrado, toca rellenar los datos personales: desde nombre, apellidos y DNI hasta la dirección, la fecha de nacimiento y el sexo. ¿Por qué se piden? Sencillamente, porque se trata de la forma de identificar a cada uno, sin que puedan producirse duplicidades en caso de que dos personas usen el mismo dispositivo. Hecho esto, toca realizar el test para determinar si, según los síntomas, estás infectado por el COVID-19 y, en caso de confirmarse, saber qué hacer.

¿Qué pasa con mis datos personales?

Tal y como ocurre con la versión madrileña de la app, la información registrada quedará amparada por la Ley de Protección de Datos. De modo que tan sólo podrá utilizarse con fines sanitarios.

¿Pueden geolocalizarme?

Es una de las dudas más planteadas. Si bien la app permite activarla nada más acceder, también existe la posibilidad de no hacerlo. Pero si aceptas, ten en cuenta que sólo podrá usarla con un fin: confirmar que la persona se encuentra en el territorio que dice estar. No, por tanto, para saber si has entrado o salido de tu domicilio.