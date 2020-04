“Fabricamos mamparas de protección para tiempos de crisis”

Nos lo cuenta Cristóbal Ortega, Relaciones Públicas de Rótulos Levante.

En este confinamiento, hay negocios que se mantienen abiertos. Vosotros producís algunas soluciones de protección, ¿verdad?

De hecho, no las teníamos, pero nos dimos cuenta que con los materiales con los que trabajamos, es decir, el metacrilato y el vinilo, podíamos hacer mamparas de protección para tiendas, hospitales, farmacias… Y de este modo ayudar a que el virus no se propagase con tanta facilidad. Así que, cuando se decretó el confinamiento, decidimos intentar producirlas, y lo conseguimos. La verdad es que fue un éxito y esa misma noche tuvimos 500 encargos, así que cambiamos toda la infraestructura interna de la fábrica para poder producirlas con el menor tiempo posible y con la mayor calidad: las entregamos en 24-48 horas.

¿Y los vinilos?

Para señalizar. Es un material con el que trabajamos habitualmente y que hemos adaptado para hacer las marcas del suelo que señalan la distancia que hay que mantener, por ejemplo, en las colas de los supermercados.

Algunos dirían que es para hacer negocio…

Sí y no, me explico. Naturalmente que vimos un nicho de mercado y decidimos apostar. Pero también fue un tema de conciencia social y de poder ayudar con lo que estaba en nuestras manos. No nos aprovechamos de la situación, que bastante dramática es, multiplicando su precio, sino que lo estamos vendiendo al precio que lo venderíamos en una situación normal he incluso a un precio menor, dado a que a la gran demanda de este tipo de materia que es el metacrilato los precios han subido. Además, a los negocios de Castellón, Panaderías y Quiosco de prensa hemos tenido una labor social en poder suminístraselas a coste cero a los que no las solicitan.

¿En qué ayudan estas mamparas? ¿Son una solución eficaz?

Las mamparas no son un elemento de prevención 100% eficaz, lo que hacen es crear una barrera de protección, una pared transparente, entre el dependiente y el cliente. De este modo, se evita el contacto directo y, en consecuencia, son un escollo más que debe sortear el virus si quiere infectar a la persona que hay al otro lado del mostrador. Pero quiero insistir en que no es 100% eficaz, pero sí que es una ayuda más, que en estos tiempos nunca sobra.

¿Ofrecéis distintos tipos?

Ofrecemos varios tipos de mamparas, lo que cambia son las dimensiones, que se adaptan a las necesidades del cliente, dependiendo del mostrador que tenga la tienda o del tipo de barrera que se desee, por ejemplo, si las quiere colgantes o de sobremesa. Ahora también hemos lanzado las mamparas para taxis, que separan al conductor de los pasajeros que viajan detrás sin crear un compartimento estanco, pero que ofrecen una protección que sin la mampara no existiría.

¿Se diferencian en algo de otras mamparas del mercado?

La verdad es que sí. Cuando nos planteamos fabricarlas, teníamos claro que, como siempre, queríamos ofrecer calidad. Por ello, los bordes están termodoblados, lo que les da una estabilidad y rigidez mayor que si solo estuviera el metacrilato cortado. Por otro lado, muchas empresas ofrecen pies de tan solo 3 milímetros de ancho, los nuestros son de 10 milímetros. Esto le aporta todavía más estabilidad y una robustez que la mayoría de mamparas que se pueden encontrar no tienen. La verdad es que estamos teniendo mucha demanda, y no la podríamos satisfacer sin la ayuda de nuestro proveedor, Emiliano Martín, S.A situado en Madrid, que ha realizado un esfuerzo brutal en poder suministrarnos la materia prima, dado a que habido una gran demanda, desde que empezamos, diariamente nos baja un camión a nuestras instalaciones en Castellon.

Pero en Rótulos Levante tenéis muchos otros productos, ¿verdad?

Nuestro negocio son los rótulos y letras corpóreas para negocios. Antes teníamos la fábrica y la tienda física, pero en 2012 decidimos cambiar de arriba a abajo el formato y dedicarnos tan solo a la venta online. Fuimos una de las primeras web de venta de este tipo de artículos y pocos creían que nos iría bien, pero el tiempo nos ha hecho ver que fue una buena idea.

¿Cuál es el funcionamiento?

El cliente nos encarga lo que necesita (el 80% incluso nos manda el diseño), lo fabricamos, lo enviamos y en 24-72 horas el cliente lo tiene en casa. Tan fácil como esto, con la ventaja del precio, que puede llegar a ser considerablemente inferior a las empresas físicas. Trabajamos con una gran cantidad de profesionales del sector de la rotulación.

¿Y el montaje?

Enviamos unos videotutoriales y unas instrucciones muy detalladas para que no haya ningún problema, pero si lo hubiera, tenemos un servicio de atención al cliente donde nuestros montadores se lo explicarían paso a paso. Pero piensa otra cosa: normalmente el rótulo se hace cuando se monta el negocio y, en esa época, siempre hay profesionales como lampistas o paletas que te pueden ayudar. Además, ¡no tiene mucha complicación!

¿Las mamparas serán un producto más del catálogo?

Creemos que sí. De cara al futuro habrá gente que seguirá queriendo tener ese plus de protección en sus negocios, y nosotros seguiremos a su lado para poder ayudar en todo lo que podamos, ya sea con rótulos, que no deja de ser su tarjeta de presentación en sociedad, o para que estén más seguros.