Facebook, al final, sí añadirá anuncios a WhatsApp

Facebook mantiene sus planes de introducir publicidad en los Estados de WhatsApp, algo que ya anunció en 2018. En la actualidad, según adelanta The Information, trabaja en formas de implantar estos anuncios de forma personalizada utilizando información de las cuentas de Facebook.

Los anuncios en los Estados de WhatsApp “se mantienen como una oportunidad a largo plazo” para la aplicación

La compañía estadounidense dio a conocer en 2018 su intención de añadir anuncios en los estados de WhatsApp, que no cuenta con mecanismos de monetización. No obstante, a principios de este año, The Wall Street Journal publicó que Facebook disolvió el equipo de trabajadores que trabajaban en la función y eliminó el código desarrollado.

Hoy, estos planes no se han abandonado y Facebook (propietaria de WhatsApp desde 2014) planea introducir la publicidad en el futuro, cuando avance en su plan para unificar las apps de mensajería de la compañía: Instagram Direct, Messenger y WhatsApp. La compañía ha confirmado a través de un comunicado enviado a Edgadget que los anuncios en los Estados de WhatsApp “se mantienen como una oportunidad a largo plazo” para la aplicación.

Para decidir cuáles mostrará con esta función, WhatsApp estudia cruzar datos con las cuentas de Facebook, de forma que cada usuario reciba publicidad personalizada. Sin embargo, algunos miembros de Facebook no apoyan esta medida, temiendo que los usuarios borren sus cuentan en la red social por este motivo y también por posibles sanciones antimonopolio de organismos reguladores en Estados Unidos como la Comisión Federal de Comunicaciones que ya investiga a la compañía.