Facebook acusa a la empresa israelí NSO de usar WhatsApp para espiar a periodistas y funcionarios del Gobierno

Facebook ha acusado a la empresa tecnológica israelí dedicada a la creación de software de intrusión y vigilancia NSO Group de usar servidores ubicados en California (Estados Unidos) para hackear móviles con un spyware a través de WhatsApp. Así lo recoge Bloomberg en su página web, que relata cómo esta empresa estaría utilizando este mecanismo para espiar a abogados, periodistas, activistas de derechos humanos o funcionarios del Gobierno , entre otros.

En documentos judiciales presentados este jueves ante la Corte Federal de Oakland (California), Facebook vincula 720 intentos de ataque contra usuarios de WhatsApp a una sola dirección IP. Estos se llevaron en la primavera de 2019. Al respecto, NSO ha alegado que este organismo no tiene jurisdicción, pues la compañía no cuenta con oficinas ni empleados en en este condado ni realiza “negocios de ningún tipo allí”. Además, ha añadido que no juega ningún papel en el funcionamiento del software y que, simplemente, se limita a “proporcionar asesoramiento y soporte técnico para ayudar a los clientes a configurarlo".

Tal y como recoge este medio, el spyware, conocido como Pegasus, puede acceder a la ubicación, la cámara y el micrófono de los terminales, así como grabar correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto sin que nadie se dé cuenta. Por ello, los investigadores han denunciado a la compañía por suministrar esta tecnología a países que ya la habrían usado para espiar a disidentes, periodistas y otros críticos.