Anunciados los juegos del programa Games With Gold de mayo de 2020

Los canales de Microsoft anuncian la nueva ronda de videojuegos gratuitos para Xbox One y Xbox 360 dentro del programa Games With Gold para mayo de 2020. El mensaje que se acompaña del característico vídeo promocional, revela que los nuevos títulos para usuarios con suscripción Xbox Live Gold (o Game Pass Ultimate) corresponden al simulador de conducción ‘V-Rally 4’ (disponible para descarga del 1 al 31 de mayo) y la aventura de rol ‘Warhammer 40.000 Inquisitor’ (disponible para descarga del 16 de mayo al 15 de junio).

Gracias a la función de compatibilidad con versiones anteriores de Xbox, los usuarios de la consola de generación actual de Microsoft también pueden acceder a los juegos de Xbox 360 incluidos en la oferta mensual, es decir, el simulador deportivo arcade ‘Sensible World of Soccer’ (disponible para descarga del 1 al 15 de mayo) y la acción aderezada con toques de rol de ‘Overlord 2’, secuela del videojuego de 2007 publicado por Codemasters (disponible para descarga del 16 al 31 de mayo).

La llegada de nuevos títulos al catálogo digital del programa Games With Gold, desafortunadamente, implica la retirada de la actual oferta de juegos gratuitos de abril: ‘Project CARS 2’, ‘Fable Anniversary’, ‘Knights of Pen and Paper Bundle’ y ‘Toybox Turbo’. Si no has tenido la oportunidad, todavía tienes algo de tiempo para descargarlos ¿Qué te parecen los Xbox Games With Gold gratuitos de mayo?

Xbox - May 2020 Games with Gold