Podrás equiparte con la ropa clásica de Jill Valentine y Carlos Oliveira en Resident Evil 3

Capcom anticipa por redes sociales que próximamente se podrán adquirir -como extra- los atuendos clásicos de los personajes Jill Valentine y Carlos Oliveira para el remake de ‘Resident Evil 3’. En esta nueva versión los diseños de ropa para los dos personajes se han actualizado y ofrecen una imagen más “moderna”. Pero pronto se podrán equipar con los trapos clásicos, que estarán disponibles a partir del 7 de mayo. Sin embargo, no se conoce si la fecha corresponde a algún territorio concreto, o bien, se publicará en los bazares digitales de todas las regiones al mismo tiempo.

Los nuevos atuendos están inspirados en los diseños originales de los personajes del juego lanzado para PlayStation One. Jill sustituye los pantalones vaqueros del remake por la falda, además de reemplazar la camiseta por un top, una blusa atada a la cintura y otro par de botas. Carlos, por su parte sufre cambios más drásticos en su rostro, con el corte de pelo clásico y la barba afeitada.

El juego transcurre, antes, durante y después de los eventos sucedidos en ‘Resident Evil 2’ y tiene más tendencia a la acción que la remasterización del segundo juego. En ‘Resident Evil 3’, Jill Valentine necesita escapar de Racoon City mientras es acosada y perseguida por el arma biológica conocida como Nemesis, creada para cazar y eliminar a los miembros de la unidad STARS. Durante el juego, también comparte escenario con Carlos Oliveira, personaje que gana protagonismo en comparación con el original.

En la nueva versión de ‘Resident Evil 3’ el mayor interés por la acción ofrece más opciones para que Jill pueda enfrentarse con cierta solvencia a los numerosos enemigos que reparte el juego, como, por ejemplo, la maniobra de evasión que emplea el personaje. Si el movimiento se ejecuta en el tiempo correcto, el tiempo de reacción se extiende para contrarrestar al enemigo.

Aunque los gráficos y la jugabilidad son algunas de sus virtudes, gran cantidad de jugadores han criticado la producción por ser demasiado breve y eliminar o alterar ciertos elementos de la historia. Por ejemplo, escenas como la Torre del Reloj, una de las formas de Nemesis y el personaje de Barry Burton, no están presentes en la remasterización. No obstante, ‘Resident Evil 3 Remake’ ha tenido mucho éxito desde el punto de vista comercial, logrando vender dos millones de copias en los cinco días posteriores a su debut. A modo comparativo, el relanzamiento el pasado año de ‘Resident Evil 2’ supera ligeramente los 6.5 millones de ventas totales. El juego fue lanzado el 3 de abril PlayStation 4, PC y Xbox One acompañado por el modo multijugador ‘Resident Evil Resistance’, incluido con el juego base.