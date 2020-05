Qué puedo hacer de comer hoy: estas apps te resuelven la duda eterna

Quizá sea una de las preguntas que no paras de hacerte durante esta cuarentena: ¿qué hago de comer hoy? Las ideas, después de varias intentonas por innovar en la mesa, parecen haberse acabado. Y el trinomio pasta, ensalada y pollo también ha llegado a su fin. Las legumbres están ahí, pero no te hacen mucha gracia. Y el resto de carnes ya las has preparado de mil formas posibles. Por tanto, sólo te quedan dos opciones: o repetir o buscar una solución. Si optas por la primera, prepárate para la monotonía; si escoges la segunda, saca el móvil .

Estas aplicaciones son totalmente gratuitas y existen distintas versiones tanto para iOS como para Android

Existen en el mercado muchas apps que engloban recetas e ideas de todo el mundo para que la comidas sean de todo menos aburridas. Algunas son recetarios repletos de platos únicos, otras acumulan consejos especializados . De esta forma, con ellas, podrás cocinar cosas que no pensabas con esos dos mangos que tienes olvidados en la nevera, con esa burrata que compraste por si hacías una cena especial o con la lubina que ya acumula días en el congelador.

Para todo ello, puedes descargar estas aplicaciones, que son totalmente gratuitas y existen distintas versiones tanto para iOS como para Android.

Recetario

Es una de las mas conocidas. Su comunidad ya cuenta con casi 100.000 usuarios registrados que comparten sus nuevas invenciones cada día. Aquí, puedes encontrar de todo para todos tus platos. Y en el caso de que quieras aportar, también existe esa posibilidad. Es posible también seguir a otros usuarios e incluso recibir notificaciones cuando algún usuario comente, fotografíe o publique nuevas recetas.

La puedes descargar aquí.

Carrot

¿Qué tienes en la nevera? ¿Un calabacín, algo de pasta y un dos pomelos? No te preocupes, Carrot hará todo lo posible para recomendarte una serie de platos con esos productos. Además, en el caso de que selecciones una de sus recetas, te permite elaborar una lista de la compra con los alimentos que vas a necesitar por si no los tienes todos en casa. También puedes invitar a comer a otros usuarios o recibir notificaciones cuando hayan subido una nueva receta.

La puedes descargar aquí.

¿Qué cocino hoy?

Se trata de una de las apps mejor valoradas por el público. Al igual que Carrot, te permite realizar recetas únicas con los ingredientes que tienes en la nevera de casa, así como filtrarlas por tipos, región o dificultad. Acumula más de 5.000 ideas para todos los paladares y gustos, incluidos veganos, sin lactosaa, vegetarianos... Muchas de ellas, para evitar ensuciar el teléfono, contemplan la opción de audio o vídeo.

La puedes descargar aquí e aquí.

My CookBook

My CookBook es un gestor de recetas con funciones de búsqueda y de importación. La aplicación permite crear tu propio libro de recetas electrónico. De hecho, es de las pocas que permite construir tu propia base de datos a partir de ideas disponibles en la web y utilizando nuestras diversas funcionalidades de importación. Podrás acceder a la misma desde cualquier lugar, mediante su teléfono o tableta, así como añadir fotografías, modificar los ingredientes o las instrucciones...

La puedes descargar aquí.